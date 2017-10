Cambio de horario divide opiniones

Publicidad

Concluyó el Horario de Verano y para muchas personas es algo bueno ya que se puede aprovechar la hora extra, mientras que a otros ciudadanos le es indiferente e incluso mencionan que no funciona.El sábado por la noche se atrasó una hora el reloj y para algunos celayenses acostumbrarse al nuevo horario es desconcertante.“Para la caminata de hoy (domingo) estuvo bien el cambio de horario, ya que no hizo tanto frío y así los niños no sufrieron, con esa hora más si se aprovecha el día. Eso si, uno tarda en acostumbrarse pero si tiene más beneficios, se oscurece más tarde y aún a las 8 hay luz, se pueden hacer más cosas”, señalaron Gabriela y Guillermo.“Nos vamos acostumbrando, se aprovecha más la luz, rinde más el día”, externó David Aguilera.No le ven sentidoOtras personas dicen que no ven el supuesto ahorro de luz.“No le veo mucho sentido, nos desorienta, dicen que es para bajar el consumo de luz eléctrica y no se ve reflejado, aparte uno ya tiene su reloj físico. Creo que es algo obsoleto”, señaló Jorge Carranco.