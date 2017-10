Exhorta a creyentes a que celebren la vida

Publicidad

El obispo Benjamín Castillo exhortó a los creyentes a festejar la vida en las celebraciones de todos santos y de los fieles difuntos.“Son fiestas cristianas, yo creo incluso que el Halloween empezó bien, y debe ser en torno a la vida, y no a la muerte, las fiestas de todos los santos, e incluso la gente lo llama “Todos Santos”, es un llamado a nosotros, a ser santos, se celebra el día primero y al siguiente la celebración de los muertos, y es para celebrar la vida y no la muerte, porque ya participan plenamente en la vida de Dios, al morir, llegan a la vida eterna con Dios y ese es el centro de la celebración”, señaló.“La Santa muerte, es la ausencia de vida y por un lenguaje que se usó en la Edad Media, hablar de la Santa Muerte, es “tenerla”, es vivir en paz con Dios, confesados. Debe cambiarse el contexto, debería ser una muerte santa.“Se amparan de esto para hacer el mal, se encomiendan a la Santa Muerte, y no es una persona, no es un santo es la carencia de toda vida. Han hecho una religión como si fuera una iglesia y se amparan las personas que andan en malos pasos. Debemos aclarar que Cristo no nos salvó con su muerte; su salvación llegó con el sacrificio, la prueba de amor al extremo, su vida entregada hasta la muerte, el mayor signo; dar la vida por amor”, concluyó el Obispo