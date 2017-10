Médico de cuerpo y alma

Publicidad

Con respeto y afecto a todos mis médicos consentidos.Hay de profesiones a oficios de oficios a servicios y de éstos a inspiraciones. Aunque todas las áreas de profesión en las que se aplica metodología, estudio y ciencia tienen su particularidad e importancia para el mejoramiento y ordenamiento de este universo he de reconocer que la de un médico va más allá de lo que es ejercer y aplica.r unos estudios.Ser médico es entregar el tiempo a una misión elegida, un buen médico no para de estudiar, capacitarse, investigar, trabaja todos los días en la humildad, en la escucha que trasciende y traspasa los muros que erigen las palabras; los ayes del lamento. Médico es quien acercándose a los dinteles de los infiernos no pierde objetividad tal y como indica la ciencia. Es vivirse profundamente humano para poder entender la miseria y el abandono que nos infligimos los seres por una falta de aprecio y de respeto a la propia persona. Es aceptar sin rendirse ante la naturaleza quien sin razones de entendimiento puede secuestrarte, obligándote a vivir encarcelado en el propio cuerpo.Un médico es recolector de lecciones que aplica de persona a humano, para debilitar los demonios con los que convivimos a diario los habitantes de este enfermo mundo. Ser médico, es construir una fuente de amor infinito hacia los demás, atender sin miramientos el dolor del cuerpo que envilece al ser y abrazar el dolor del alma para aquel que necesita cristalizar su aflicción para que la transforme en valor.Un médico es tan humano como el que más, tan débil como el de siempre, tan fuerte como desea, tan ético como decide. Un médico entierra errores sin poder borrar ni echar marcha atrás por el daño infligido, un médico no recibe perdón, solo misericordia por esa actitud de vida en la que se vive en compasión hacia la miseria del prójimo.A veces me pregunto: ¿quién cura a los médicos, cómo sana sus heridas, dónde limpia sus fracasos, quién recoge sus lágrimas. Quién abraza sus triunfos y desvelos? No lo sé rezo con devoción para que sea Dios quien con infinita bondad les perdone sin librar de culpa y cargo ante la negligencia humana, el cansancio o el hartazgo del desdén y seamos nosotros sus pacientes quienes con litros de cariño y algodones bañados en prudencia seamos capaces de entender la frase airada o la impiedad que grita por el cansancio de escuchar, curar y lavar tantos males. Recordemos que son tan humanos como el que más, se equivocan como el que menos, sufren y viven alegrías; son violentos y desatendidos, tienen errores y saben de aciertos, son humanos con tintes de aureolas, son grandes y débiles, mediocres y genios. Más la dedicación que imponen y el sacrificio entregado me invita a plasmar un honesto gracias, por eso escribo: gracias mis médicos, sanadoras, curanderos, hechiceras, magos y brujas. Gracias mis galenos, hombres y mujeres capaces, detallados, repletos en su íntimo de miserias quienes lavan en sí para curar mis males, quienes han hecho de sus estudios una lección diaria de vida.Comentarios: [email protected]