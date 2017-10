Neymar estaría arrepentido de haber dejado al Barcelona

Publicidad

El verano pasado Neymar se convirtió en el fichaje más caro de la historia, al ser pasar del Barcelona al PSG con una transferencia de 222 millones de euros. A pesar de ser la estrella en el club parisino que tiene tener el protagonismo que quería, el brasileño no ha pasado los mejores momentos desde su arribo.Las diferencias con su compañero Edison Cavani han sido constantes, siendo la más evidente el caso en la disputa por ser el cobrador principal en los penales, que evidenció la tensa relación que llevan ambos jugadores sudamericanos.En días anteriores medios franceses manifestaron la inconformidad de "Ney" con el técnico Unai Emery, debido a que no lo dejó seguir entrenando con los suplentes y lo mandaron a las sesiones de video con el equipo titular. Ahora, un programa de TV en Barcelona señala que el carioca se encuentra arrepentido haber dejado al cuadro blaugrana, echando de menos su vida en tierras catalanas.El descontento del ex jugador culé proviene en las decisiones y pláticas con el estratega español y la vida que lleva en la ciudad parisina. Mientras en su cuenta personal de Instagram, Neymar compartió una foto con su "ídolo y su mejor amigo", Lionel Messi, abriendo la sospecha de volver a vestir la casaca blaugrana.Con sólo cuatro meses en Francia, habrá que esperar el futuro del brasileño con el Paris Saint Germain al final de la temporada.