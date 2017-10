Museo de las Momias no usa $3 mdp y está por perderlos

Publicidad

El Museo de las Momias podría perder recurso de 3 millones de pesos, para la rehabilitación del inmueble, por no gestionar proyectos, reconoció el director de Turismo Municipal, Salvador Jaime Arroyo.Señaló que hasta el momento la directora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo, aún no ha gestionado proyectos para invertir los 3 millones de pesos que se destinaron como parte del programa de Obra Pública, además dijo sentirse preocupado porque al parecer la Directora no está dando los resultados esperados.“Me preocupa que estemos ya en noviembre y la Directora todavía no esté presentado esos resultados (...) Hay que hacer un cambio de estrategia porque estamos descuidando lo que es la imagen del Museo”, puntualizó Salvador Arroyo.Los trabajos que se presumían a realizar con éste recurso era la rehabilitación de los baños así como las mejoras en cuestión de la señalética del Museo.En días pasados el Contralor Municipal, Juan Manuel Valedés Fonseca, dio a conocer que dentro de la Contraloría estaban presentes varias quejas referentes al Museo de Momias, la gran parte presentada por visitantes, pues según dijo, los visitantes reclamaban supuestos malos tratos recibidos por personal que labora en el lugar así como algunas observaciones que realizaron referente al inmueble.Asimismo, durante la Comisión de Turismo, integrantes de este sector manifestaron su inconformidad debido a la mala imagen tanto del Museo de las Momias como del Mercado Hidalgo.Ello bajo el argumento de que se trata de dos de los principales atractivos de la ciudad y ambos se encuentran en total abandono por parte de las autoridades municipales.Ante esta situación, Jaime Arroyo comentó que no es de su Jurisdicción, sin embargo, como parte dela Dirección de Turismo se sostendrá una reunión con lo locatarios del Mercado Hidalgo, para habilitar y mejorar las problemática dentro del inmueble histórico.