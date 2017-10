Dedica Bombero su vida al rescate

Publicidad

Desde hace 11 años, Jorge Espinoza Trujillo, pertenece al Cuerpo de Bomberos de Irapuato, siendo uno de los enviados el pasado 19 de septiembre a los rescates después del sismo a la Ciudad de México.Para Jorge, formar parte del equipo que acudió a las labores para apoyar tanto al retiro de escombros como a identificar a posibles sobrevivientes debajo de los edificios derrumbados, es uno de las grandes satisfacciones de su trabajo.“Inicie porque entré tocando la trompeta en la banda de guerra de Bomberos. Mi papá es bombero también, vio que me gustaba mucho tocar pero me dijeron que tenía que ser voluntario, entonces ingresé de voluntario”, recordó.Jorge confesó que no era su plan ser voluntario, pero por la música entró al Cuerpo de rescate y el oficio lo fue conquistando, pues en su primera guardia se dieron varios reportes, convirtiéndose el rescate de personas en vehículos que se involucraron en algún accidente, en los que más le apasionan.“Me capacité, me gustó y ya me quedé, la primera guardia fue un choque por la carretera Irapuato-Silao, un carro atropelló a un caballo, pero el rescate que más se me quedó en la mente, fue un incendio, donde dos niños se quemaron en su casa, me tocó y ver la expresión de los compañeros y cuando llegó su mamá, se me rompió el corazón”, confesó.Espinoza Trujillo dijo que en el trabajo como Bombero, es importante mantener la tranquilidad, pues son quienes deben reconfortar a los afectados por las diversas situaciones.“En el 2011 se me dio la oportunidad de ser asalariado, y es hasta el momento que no he fallado, pero hay situaciones complicadas, es un trabajo absorbente, a veces provoca problemas en casa, como las capacitaciones, no veo a mis hijos, pero nos da muchas satisfacciones”, reconoció.Jorge suma a sus vivencias el rescate en Ciudad de México, como parte del Grupo USAR, donde fue seleccionado mediante pruebas de valor y destreza, una experiencia que mantendrá siempre viva.