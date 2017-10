Por trabajar con materiales 100% naturales y con calidad, la empresa irapuatense Apigreen se encamina con éxito a consolidarse como una de las principales marcas en la elaboración de productos de cuidado personal y belleza.

De reciente creación, esta empresa en crecimiento destaca por su preocupación por la salud, bienestar y la belleza de las personas, que los motivó a desarrollar una línea de productos de cuidado personal con ingredientes naturales y sin añadidos sintéticos.

Fue hace más de año y medio cuando los jóvenes, María Angélica Rocha y Juan Pablo Rea decidieron emprender un negocio enfocado a la apicultura, pues en sus carreras profesionales ambos estuvieron involucrados en la crianza de abejas.

“ Me llamaba la atención el manejo apícola, de ahí empezó la idea de tener las abejas (...) con nuestros pocos ahorros que teníamos y algunos apoyos que nos dieron nuestros familiares empezamos con 20 colmenas”, contó María Angélica.

Al unir esfuerzos, la unión Rea-Rocha buscó apoyo del gobierno para la compra de un equipo de extracción, e iniciaron la producción de miel y su embazado, para después comercializarla en la localidad.

Al principio fue difícil, pues el consumo de miel natural no se hace en gran medida, por lo que comenzaron a tomar diplomados y cursos de cosmética natural para conocer los procesos de elaboración de productos de cuidado personal.

“ Nos enfocamos a que los productos fueran naturales, a que nuestros clientes tuvieran la seguridad de que los productos que iban a utilizar no tenían químicos, no tenían tóxicos y les iba a hacer bien a su cuerpo, y además como son naturales son amigables al medio ambiente, es el plus que quisimos darle”, contó la joven.

Juan Pablo señaló que comenzaron a experimentar y hacer pruebas hasta lograr los primeros productos, que tuvieron gran aceptación entre los clientes.

En su línea de productos destacan el Jabón de carbón activado, Serum para puntas abiertas, desodorante, cremas faciales, leche corporal, bálsamos labiales, shampoo de miel y chile, de manzanilla y miel, jabón exfoliante con avena y miel y la Cera Española, que es el producto de mayor éxito.

“ Manejamos un precio justo, no lo elevamos como otras marcas, el punto es que todos tengan acceso a los productos, si ves una tienda orgánica o natural ya sabes que te va a costar más, procuramos tener precios accesibles porque todos tenemos derecho de cuidarnos”, enfatizó Juan Pablo.

En su camino a la consolidación, la empresa está por desarrollar una línea de productos especial para hombres, además de continuar con la experimentación para nuevas lineas especializadas.

Posicionan marca

A través de la venta por internet, así como la presencia en importantes ferias y exposiciones, Apigreen ha logrado colocarse como una de las empresas en crecimiento más reconocida en este sector, gracias a su gran cartera de productos.

La encargada de difundir la marca ha sido María Rea de la Cruz, hermana de Juan Pablo, quien ha colocado la marca en importantes foros como el Festival del Artesano en Salamanca, ferias universitarias y el Festival local Luces de Otoño, entre otros.

La empresa cuenta con el distintivo Marca GTO otorgado por el Gobierno del Estado, el cual es un empuje para llevar sus productos a otros mercados e incluso abre la puerta a las exportaciones.

“ Tenemos espacio en el festival orgánico de San Miguel de Allende, en el mercado universitario de Querétaro, estamos buscando entrar a la feria de León y en la Expo Agroalimentaria, estamos buscando continuamente los eventos, las exposiciones y como ya somos Marca GTO eso nos abre más puertas”, dijo la joven.

María, quien se unió al proyecto a principios del 2017, ha trabajado para lograr el posicionamiento de la marca e incluso, se ha capacitado en los procesos de producción, a fin de dar a conocer las bondades de cada uno de sus productos.

“ Pruebo los productos y como me convenzo puedo venderlos a la gente, porque estás vendiendo algo que conoces y puedes recomendar”, enfatizó.

Tendrán tienda propia

Uno de los principales proyectos de Apigreen a corto plazo es la apertura de su propia tienda en Irapuato, en donde tendrán la oportunidad de mostrar todos sus productos a los consumidores locales y a los visitantes.

María contó que ya se encuentran en la búsqueda de un local comercial en zonas de fácil acceso para todos los consumidores, con lo que podrán dar a conocer en mayor medida su línea de productos.

Contacto

Los interesados en adquirir los productos de Apigreen pueden hacerlo a través de la tienda en línea www.kichink.com , en su página oficial de Facebook donde aparecen como Apigreen MX, o a través de los números 462 621 02 19, 462 152 99 27 y al 442 463 06 21.