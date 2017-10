Pide Obispo no perder esperanza

Publicidad

Ante los acontecimientos de violencia que se han vivido en la ciudad, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, llamó a la población a no temer y a estar unidos en la esperanza.“Nosotros como cristianos y jóvenes tenemos que sembrar esperanza; en otras ocasiones ha habido este tipo de amenazas. Por ejemplo, cuando fue la peregrinación a Cristo Rey, también esa semana hubo cosas muy fuertes y tuvimos 8 mil jóvenes que nos hicieron creer que aún hay esperanza”, dijo.“Si nos estamos fijando en lo negativo le pondremos el acento, si seguimos trabajando y seguimos luchando, es la forma concreta de contrarrestar estas amenazas e intimidadciones, no podemos nosotros como Iglesia ponernos a pelear”, destacó.Resaltó que en la Diócesis los jóvenes trabajan por una sociedad libre de violencia.El Obispo invitó a no dejarse doblar por el miedo y a seguir trabajando por mejorar siempre con la esperanza y la Fe ante todas las cosas.“No podemos ignorar toda la violencia que se genera pero tampoco podemos decir que estamos asustados y que ya no hacemos nada”, recalcó el líder católico irapuatense.Por último, recordó que este día de muertos es un momento para recordar a los difuntos y reflexionar sobre la esperanza.