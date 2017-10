Ponen en alto música ‘indie’

Publicidad

Sunét es una banda de Rock alternativo cien por ciento irapuatense que ha podido presentarse en varias ocasiones en el festival Cervantino.La banda está integrada por cinco jóvenes que comparten el gusto por la música, Raúl Vega quien se encuentra a cargo de la Guitarra Rítmica, Antonio Zépeda de la bateria, Sofía Pacheco es la voz, Jesús Magaña es el bajista y Alan el Guitarrista principal.El nombre de la agrupación musical significa sonido en rumano, pues al inicio de la banda se quiso buscar un nombre corto y fácil de recordar que estuviera intímamente relacionado con el mundo de la música, siendo sunét la opción ganadora.“Ayer tocamos en el cervantino que ya es el cuarto año consecutivo, se nos ha abierto el foro”, expresó Raúl Vega, Guitarrista.Aunque anteriormente se llamaba Vaneheim, y estaba conformada por el guitarrista Alan y otros jóvenes, posteriormente se desintegró y se convirtió en la agrupación actual iniciando en enero del año 2011.La música original es un ámbito en el que los jóvenes se desenvuelven razón por la cual han tenido que trabajar para que el público les brinde la oportunidad de llegar hasta sus oídos.“Vas a tocar aqui a un bar y la gente va a cantar entonces quieren escuchar canciones que ya conoce, entonces no hay mucho apoyo por parte del público hacia la música propia u original, aunque hay excepciones”, dijo Antonio Zepeda, baterista.La banda coincidió en que a lo largo de estos años han tenido que adaptarse a los cambios y qunque ha sido difícil esto los ha impulsado a mejorar como músicos.“Ya que cambiamos de integrantes o pasa el tiempo volvemos a escuchar nuestras canciones y no es que no nnos gusten pero podemos llegar a pensar que pudimos haber cambiado alguna cosa para que quedara mejor”, dijo Antonio.Raúl Vega destacó que el primer disco lleva el nombre de 'Muriel' debido a que así se llamó la primera fan de su música.“Hay un disco de la banda llamado 'Muriel' nombrado así por la primera fan de la banda, se puede conseguir en la tienda Mixup”, recordó.La vocalista de la banda Sofía Pacheco es el integrante más joven y también el más nuevo, los jóvenes uno de los cambios más significativos para la banda ha sido tener que buscar la voz ideal que se adaptara al estilo de los artistas y afortunadamente esta chica ha cumplido con los requisitos.Para crear las melodías la vocalista aseguró que trabajan en conjunto, en base a las experiencias que cada uno ha vivido y a las ideas nuevas que tengan.“Primero creamos la música y ya después entre algunos integrantes escribimos la letra, a veces sale algo que nos gusta y empezamos a trabajar sobre eso, o en ocasiones si alguno tiene una idea en mente llega y lo plantea a los demás ”enfatizó.Sunét resaltó la importancia de que se realicen eventos culturales donde los jóvenes artistas se puedan expresar y mostrar su trabajo.“Aqui en Irapuato es en el kilkee donde se da más oportunidad pero si hemos estado buscando más eventos junto a bandas hermanas, por ello hemos tocado en León, Salamanca, San Luis Potosí, Acámbaro, Guanajuato, Aguas Calientes y Querétaro”, puntualizó el baterista.