Enfrentamiento deja 2 lesionados

La mañana de este lunes se registró un enfrentamiento a balazos en la colonia Las Margaritas en el municipio de Abasolo, suscitándose una persecución hasta la Zona Centro y quedando lesionadas dos personas, de las cuales se dio a conocer que su estado de salud es estable.Eran las 7:58 de la mañana cuando se informó al Sistema de Emergencias 911 que sobre la calle Bugambilias esquina con la calle Margaritas se había llevado a cabo un enfrentamiento a balazos entre varias personas que iban a bordo de dos vehículos.Al lugar se trasladaron elementos de Seguridad Pública quienes encontraron varios cartuchos percutidos, además, fueron avisados que dos personas habían resultado lesionadas a consecuencia del enfrentamiento.Testigos refirieron que las personas lesionadas viajaban en un vehículo de la marca Nissan blanco, tipo Juke, con placas de circulación del Estado de México.Al trasladarse al Hospital Comunitario fueron informados que de un automóvil con las mismas características había descendido un hombre lesionado por disparos de arma de fuego, el cual se identificó como Erick Leandro Valle, de 24 años, el cual presentaba una lesión a la altura de la espalda baja.Sin embargo, el conductor de la unidad no descendió por lo que los elementos realizaron un operativo para localizar el vehículo, encontrándolo en la Zona Centro, por lo que comenzaron a perseguirlo.Fue en la calle Colegio Militar donde paró su marcha el automóvil y descendió el conductor, el cual presentaba una lesión en el codo del brazo izquierdo.En ese momento fue trasladado a recibir atención médica mientras que la zona quedó resguardada.Al lugar arribó personal de Peritos de la Sub Procuraduría de Justicia los cuales pudieron recabar dentro del automóvil casquillos percutidos, señalando que no se encontró ningún tipo de arma de fuego.“Sobre los hechos, viajaban en una camioneta y al circular por calle Las Margaritas, desde otro vehículo que iba atrás de ellos comienzan a dispararles, dándose a la fuga; mientras ellos siguen camino y se detienen calles adelante, donde son auxiliados”, informó la Subprocuraduría de Justicia Región B.