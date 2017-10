La ausencia de lluvia no afecta cultivos: Productores

Publicidad

La ausencia de lluvias ya no afecta la producción de maíz, así dijeron productores que los posibles daños que pueda presentar la cosecha ya están registrados y no necesariamente tiene que ver con el tiempo que se presenta.Productores de la región señalaron para AM que las lluvias se han ausentado en los últimos días y que aunque se presentarán algunas lluvias atípicas ya no son un peligro para los cultivos.“A menos que fueran continuas o se registrara una fuerte tormenta, sin embargo, no hay pronósticos de tal situación”, dijo un campesino.José María García, del ejido Penjamillo, reiteró que la mayoría de los cultivos ya dieron lo que tenían que dar y pronto empezará la trilla en la segunda semana de noviembre.Estimó que la producción es buena, aunque no descartó que en muchas parcelas de Guanajuato hubo importantes pérdidas.Esperan una producción de 6 toneladas por hectárea y en los terrenos más buenos podría llegar a 12 toneladas.Lamentó que el precio no sea el más adecuado, ya que dijo abrió la cosecha con un precio de 3 mil 300 por toneladas y hasta 3 mil 400.