Corredor Industrial

El plan maestro para un desarrollo ordenado de Apaseo El Grande con la llegada de la planta de Toyota, ha pasado de acelerar su proceso a bajar la velocidad del mismo.La idea que comenzó este año a orden expresa del gobernador Miguel Márquez y en la que participan personajes como Eduardo Sojo Garza-Aldape, de Iplaneg; Guillermo Romero Pacheco, de SDES Guanajuato; Gonzalo González Centeno, alcalde de Apaseo; y Jorge Oliveros Jair-Nara, encargado de economía municipal; al iniciar los trabajos de análisis estaba propuesto a terminarse antes de concluir este año; sin embargo, con la incertidumbre que se ha generado en torno a la armadora, tal parece que optarán por guardar mesura y esperar hasta que la compañía nipona arranque su producción para ponerle mayor rapidez a los trabajos en los que colabora el despacho internacional Fundación Metrópoli.Además, en la alcaldía de Apaseo que en julio ya tenía no solo peticiones de interés de inversiones industriales, sino de servicios y turismo con al menos 3 hoteles interesados en instalarse, han optado por poner pausa a los permisos de uso de suelo.Recordemos que el plan maestro tiene la encomienda que en los próximos 15 años exista en Apaseo el Grande un ordenamiento en vivienda, salud, educación, seguridad, desarrollo urbano, social y en la generación de empleos.La historia de Toyota en Guanajuato podría tener varias páginas más de emociones fuertes que se sumarían al anuncio del cambio en su línea de producción de Corolla a Tacoma; posteriormente el recorte de 300 millones de dólares en su inversión (de 1,000 millones de dólares a 700); y recientemente la reducción de 50% en su producción (de 200 mil unidades de Corolla a 100 mil de Tacoma).La semana pasada le informamos que una vez más la gente de Toyota se acercó con el gobernador Miguel Márquez Márquez para compartirle que su inversión se mantiene, y es que aunque ambas partes tienen claro que estos cambios no favorecen la realidad, ellos, usted y nosotros sabemos que son parte de las presiones del gobierno estadounidenses, y que el verdadero reto será superar el mandato del Sr. Trump para pensar en una recuperación en los planes reales de armadoras como Toyota en Guanajuato.El líder del e-commerce Amazon, recibió 238 propuestas entre ciudades y regiones de Estados Unidos, Canadá y México para ser la segunda sede de la compañía (la primera es Amazon Seattle HQ).La zona del Bajío no es ajena al largo listado de los que levantaron la mano para invitar a que la inversión de 500 millones de dólares y la generación de 50 mil nuevos empleos de ‘Amazon HQ2’ se quede por estos lares de México.¿Qué necesitan las ciudades para seducir a Amazon?, tome nota de acuerdo a la propia gigante de venta en línea, además de los incentivos financieros, quiere que su segunda sede se ubique en una ciudad con más de un millón de personas, cercana a un área metropolitana, que tenga opciones para la formación de talento técnico, con importante logística como tener un aeropuerto a menos de una hora de la planta y el terreno suficiente para un proyecto que pudiera ampliarse hasta 740 mil metros cuadrados en los próximos 10 años.El gobierno de Querétaro envió a la gente de Amazon una carpeta en donde explica de forma detallada las razones por las que ellos consideran que la firma de Jeff Bezos (que a propósito ahora es considerado el hombre más rico del mundo) debe quedarse en el vecino Estado. Hidalgo y Chihuahua son los otros dos Estados de México que enviaron su propuesta para quedarse con la inversión.Cambiando de tema, ¿a usted qué tal le va con la atención que recibe al adquirir un producto o servicio?Nueve de cada diez consumidores mexicanos (93%), recuerda una experiencia positiva de servicio al cliente, de ellos, 57% indican que el representante fue agradable; y 50% considera que era una persona capacitada y conocedora del producto. Estos datos fueron generados por ‘Barómetro Global de Servicio al cliente’, elaborado este año por American Express.El estudio cuenta con información para las empresas que buscan impulsar los beneficios de brindar un excelente servicio al cliente, al destacar datos como que el atributo más importante para el éxito en este rubro radica en la eficiencia para responder a las preguntas o manejar transacciones rápidamente.En el reporte que nos comparten se menciona que los consumidores en México buscan un servicio eficiente donde las preguntas sean contestadas y las transacciones sean rápidas.El 33% de los consumidores responde que el atributo más importante de un éxito profesional de atención al cliente es la eficiencia: la capacidad de responder a las preguntas o manejar las transacciones rápidamente (en la encuesta 2014, el porcentaje fue 29%).El 58% de los consumidores mexicanos indica que las compañías usualmente satisfacen sus expectativas, lo cual representa un incremento del 10% en comparación con los resultados del 2014 (48%).Asimismo, se indica que el 34% de los clientes cree que las empresas han aumentado su enfoque en proporcionar un buen servicio al cliente.