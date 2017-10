GUANAJUATO EN NEWSWEEK

Publicidad

La reciente edición de la revista Newsweek en Español trae en su portada “Los muertos de Guanajuato”, la entidad más violenta del País, ilustrada con una calavera con un balazo en la frente.El reportaje explica que la entidad es “un verdadero campo de batalla entre los cárteles de la droga y del robo y venta de combustible”. Y cita los muertos en León, Celaya, Irapuato, Salamanca.Refiere que desde 2016 se posicionó como la entidad con más homicidios (dolosos y culposos). En los dolosos de enero a agosto de este año se registran 952 casos, cifra 34% mayor al mismo periodo 2016.Los capitanes que integran el Consejo Coordinador Empresarial de León tienen hoy tempranito encerrona para ponerse de acuerdo sobre quién será el valiente que sustituya a Gustavo Guraieb Ranth. Los empresarios mantienen en reserva los nombres de su baraja de opciones. Pueden definirlo hoy o necesitar de otra reunión, pues es costumbre en el CCEL que le den la confianza por acuerdo unánime.Una carta fuerte es el exdirigente de Coparmex León, José Alberto Castro. Es un perfil preparado y crítico del poder, que hace falta en el gremio, y puede ser valioso justo durante un proceso electoral. En su paso por el sindicato patronal tuvo a su cargo la organización del debate de candidatos a la Alcaldía. Y además fue de los impulsores del nacimiento de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en León.Para elegir al Presidente del CCEL tienen derecho a voto los presidentes de sus siete organismos fundadores: Apimex, Daniel Tavarez; Canacintra, René Solano; Coparmex, Jorge Hernández; Canaco, Gabino Fernández; CICEG, Luis Gerardo González; Cicur, Ernesto Vega; y de CMIC, Memo Ramos.De veras que el reloj legislativo corre a otro ritmo. Si no que se lo platique la organización leonesa Parlamento Ciudadano, que preside Jaime Gallardo, que desde el 15 de septiembre solicitaron una reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Local, y aún esperan. El oficio fue directamente dirigido al presidente de ese órgano legislativo, el Verde Toño Méndez.La petición fue para tratar el tema de las prerrogativas que reciben los partidos políticos en Guanajuato. Parlamento Ciudadano forma parte de la Red de Alianzas “Sin Voto No Hay Dinero”, quienes presentaron desde el 25 de septiembre que abrió el periodo ordinario de sesiones una iniciativa tomada del modelo Jalisco, que ya fue ingresada en lo formal por los priístas Jorge de la Cruz e Irma González.En la carta agregan que a la cita plantean asistir: Gustavo Guraieb, del CCEL; Jorge Ramírez, de Coparmex; René Solano, Canacintra; Luis Alberto Ramos, del OCL; David Herrerías, Propuesta Cívica; Andrés Treviño, de Ahora; Pablo Sharpe, coordinador de “Sin Voto No Hay Dinero”, y Jaime Gallardo de Parlamento Ciudadano y también presidente del Consejo de Colegios de Profesionistas.En otro ejercicio hecho por el Observatorio Ciudadano de León en el que enviaron cartas a los 36 diputados locales para pedirles su postura en relación a la iniciativa de #SinVotoNoHayDinero, únicamente les han contestado ocho. Su presidente, Luis Alberto Ramos, puntualizó que el diputado local de su distrito, el VII, el panista Juan Carlos Muñoz Márquez, es uno de los que no dice nada.En su más reciente boletín informativo el Observatorio Ciudadano de León (OCL) recuerda que vieron con buenos ojos la reforma legal que ganó para alcaldes y legisladores el derecho a la reelección pues entendieron que periodos muy cortos de trabajo en ocasiones no permiten concretar los proyectos. Pero ahora le lanzan la preguntan para los que desean reelegirse (casi todos): ¿han cumplido lo prometido?El OCL cuestiona a los legisladores porque, dice, “hemos detectado que falta un verdadero trabajo de creación de leyes eficientes y pertinentes para adecuarlos a los tiempos, así como para recibir las propuestas ciudadanas y analizarlas, evitar las ocurrencias del momento y haya verdadera consulta.... Pero sobre todo un verdadero contrapeso y autonomía absoluta respecto a los otros dos poderes”.Cuestiona a las Presidencias Municipales pues “la inseguridad los ha rebasado”, las compras simuladas para favorecer a sus allegados, el pago de altas liquidaciones y la falta de un Servicio Civil de Carrera.En la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en San Lázaro con motivo de la Glosa del V Informe, La diputada federal fresera, Yulma Rocha, intervino para atizar a los panistas por la fallida estrategia de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Les reprochó armar una “guerra” que no supieron controlar y no atreverse a tocar a los principales capos del crimen.En su posicionamiento cuestionó el aumento en homicidios sobre un 84%, del robo en 30%, la extorsión en 130%, el secuestro 94%. “Durante seis años prevaleció la descoordinación incluso entre sus propias áreas de Gobierno, hay que recordar el conflicto entre la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública... Y hoy que bueno que exigen seguridad, que mal que no lo hicieron cuando gobernaron”.La diputada local leonesa, Betty Manrique, anduvo el viernes por Pachuca para reunirse con unas 200 mujeres hidalguenses en su campaña por la dirigencia nacional de Partido Verde Ecologista. Fue a invitación del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de ese estado, Carlos Jaime Conde. La política ya se alista para el segundo de los seis debates que será este miércoles primero en Guadalajara.El presidente del INEGI, Julio Alfonso Santaella Castell, visitó el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg) para reunirse con su director general, Enrique Ayala, y el equipo de trabajo.También estuvo en Palacio de Gobierno con el gobernador del Estado, Miguel Márquez, para revisar proyectos como la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, que aún está en levantamiento y de la que pronto habrá resultados; y otros temas de largo plazo, como la discapacidad y el registro civil.El titular del INEGI resaltó el sentido de colaboración para dar seguimiento a la estadística social.