Cajero automático robado no aparece

No se ha formalizado la denuncia por el robo del cajero automático ocurrido dentro del super bara de la colonia Haciendas de Echeveste.Autoridades confirmaron que las cámaras del lugar no graban, por lo que solicitaron videos de comercios cercanos a donde sucedió el robo.Fue a las 7:24 de la mañana del sábado dentro del Bara ubicada sobre el bulevar Hermenegildo Bustos esquina con Albañiles de la colonia Haciendas de Echeveste.Juana, encargada de la tienda llegó a las 7:00 de la mañana para abrir la tienda y ya estaban sus otras compañeras.Cuando entraron, detrás de ellas lo hicieron 6 hombres que las amenazaron diciendo que llevaban armas de fuego.Los hombres llevaron a las empleadas a la bodega que se ubica en la parte trasera del Bara.Juana y sus compañeras salieron de la bodega cuando dejaron de escuchar ruidos.Revisaron la tienda y se dieron cuenta de que los hombres se habían robado el cajero automático de BanBajío.Testigos dijeron a los policías que los responsables habían huido en una camioneta Dodge Dakota blanca, pero no lograron ubicarlos.Hasta ayer el Ministerio Público no tenía reporte de que el cajero haya sido abandonado.En cuanto a la denuncia, el vocero de la Subprocuraduría de Justicia afirmó que aún no se ha presentado el representante legal del banco.Dijo también, que el Bara sí cuenta con cámaras, pero no graban por lo que solicitaron los videos de comercios aledaños.• Roban cajero a punta de pistola.• En el Bara de Hacienda Echeveste.• Negocio tiene cámaras pero no graban.• Pedirán videos a negocios aledaños.• Banco no ha puesto la denuncia.