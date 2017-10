Enfrenta dengue a dependencias de Salud

Publicidad



“Ha habido dos casos de dengue grave más las personas que lamentablemente fallecieron”, dijo, y confirmó que hay 2 mil 782 casos confirmados y más de 13 mil probables; sin embargo, no consideró que esto sea suficiente para que se decrete una alerta epidemiológica.



“Estamos en un brote y el brote es un concepto que a nosotros nos obliga a estar lo más alerta posible, se fortalecieron mucho las brigadas, se fortalecieron las instituciones, no sólo de Secretaría de Salud, sino en el Comité Estatal de Seguridad en Salud, se prioriza el tema desde ese momento, se activa la red de municipios saludables por la salud”, dijo.

El secretario de Salud,, no confirmó situvo dengue grave, pero sí aceptó que en el Estado ha habido casos de este tipo. Además,a Mónica Reyes Rico en unEl funcionario estatal había sostenido desde que inició el brote de dengue en Guanajuato que no se habían registrado casos de dengue grave, pero ayer, una en Celaya y otra en León,Por otra parte, el director del Hospital Regional del IMSS,, dijo ayer a am que por indicaciones de la Secretaría de Salud estatal se realizó a la paciente la prueba de denguey no en una institución pública; lo cual fueLa dependencia confirmó que se realizó una reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica pero no para determinar si la causa de muerte de Reyes Rico había sido por dengue grave, sinoDicha reunión se realizó el 4 de septiembre,. Además la Secretaría de Salud del Estado indicó que, pues todo está en manos de la institución que atendió el caso.