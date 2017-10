Fallece de dengue… y le alteran el acta de defunción

Publicidad



“Estudios complementarios de IgM, los cuales fueron positivos para dengue, con tratamiento sistemático a base de paracetamol 1 gr cada 8 hrs, cursando con náusea, vómito, dolor abdominal, ictericia, evacuaciones melánicas… valorada inicialmente por epidemiología e infectología, considerándose cuadro compatible con dengue grave”, señala el documento del que am tiene copia.



Autoridades del ISSSTE emitieron el certificado de defunción 170256893, donde quedó asentada la muerte por las siguientes causas: enfermedad cerebrovascular hemorrágica tres días, coagulopatía intravascular diseminada 15 días, falla hepática aguda 15 días, falla multiorgánica 10 días y dengue 17 días.



Se emitió un tercer certificado de defunción con el folio 17025689, y desapareció el dengue como causa de muerte.



“La Secretaría de Salud es la que informa sobre dengue, ellos son los que certifican las defunciones por dengue, no nosotros. Ahí hay un problema humano que yo no quiero que se publique, entonces sí tendría problemas la institución, ahí el señor que puso la queja que lo haga público, nosotros no podemos hablar ahí porque es información privada del expediente”, aseguró el médico en entrevista telefónica.



“Hay pruebas negativas, aquí se las puedo revertir a la familiar, si ustedes tienen un prueba positiva, tendríamos que entrar a discusión, yo creo que es lo que va hacer la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, investigar”, refirió.



“A nosotros no nos ha llegado, si ellos pusieron alguna queja en alguna dependencia y entonces llega al jurídico nacional, a lo mejor no está en el ISSSTE en este momento. No le podría yo informar”, detalló.

Su esposo Roy Rafael Maltos López, contempla también poner una denuncia penal.am tuvo acceso a la queja que presentó la familia de Mónica y a las actas de defunción que dejan en evidencia la manipulación de las autoridades para descartar que la causa de muerte estuvo relacionada con un contagio de dengue.Mónica Reyes Rizo tenía 33 años, tres hijos y gozaba de buena salud. Ella se dedicaba al hogar, y a cuidar a sus hijos de 10, seis y cuatro años.El 5 de agosto salió con su familia a celebrar el cumpleaños de su esposo, Roy Rafael Maltos López, por la comunidad de Santa Ana del Conde, y dos días después comenzó a sentirse mal. Ese día comenzó el calvario, que terminó con su muerte el 11 de septiembre, la causa: dengue grave.El 7 de agosto, Mónica se presentó en la Sala de Urgencias del Hospital Regional del ISSSTE en León. Tenía dolor muscular, dolor de espalda, de cabeza, abdominal y dolor de ojos, debilidad en el cuerpo, diarrea y vómito.El médico que la atendió, al parecer sin ordenar estudios de laboratorio, le aseguró que tenía una infección en el riñón y le recetó medicamentos para tratarla, pero ella no mejoró.Debido a que su estado de salud empeoró, regresó a consulta, donde fue atendida en el área de medicina familiar y le pidieron realizarse estudios de sangre y orina.Con el paso de los días empeoró. A los síntomas se le sumaron fiebres muy altas y salpullido en el cuerpo, tuvo que acudir por lo menos seis veces a la unidad de urgencias del ISSSTE y fue atendida por médicos distintos.Después de citas, los días 21, 23 y 25 de agosto, personal médico llegó a la conclusión de que Mónica tenía dengue clásico. El dolor abdominal que presentaba le impedía permanecer sentada, y uno de los médicos de urgencias sugirió que además del dengue, ella estaba padeciendo un fuerte cuadro de gastritis, por lo que ordenó que le aplicaran suero, ketorolaco para el dolor y omeprazol.Hasta ese momento, ninguno de los médicos de urgencias pidió que se le practicaran estudios de laboratorio, les prescribieron medicamentos, basándose en los síntomas de la paciente y el seguimiento que se le daba a su caso a través de su expediente registrado con su número de afiliación MALR790805/3.Sin haber recuperado la salud, Mónica fue dada de alta el sábado 26 agosto, pero tuvo que regresar a la unidad de urgencias el lunes 28 de agosto, en la madrugada. A pesar de su estado de salud grave, pasó toda la noche sentada en una silla, con dolor insoportable y pese a que había camas disponibles para su internamiento, no se le ingresó hasta que amaneció.Durante la noche, el esposo de la mujer pidió al doctor Hugo Lázaro Chiquito, apoyo para que ella pudiera tener una cama, pero esto no ocurrió. La noche que llegó al hospital se le ordenaron estudios de laboratorio y éstos estuvieron listos hasta el amanecer. Cuando se reveló el resultado, de forma inmediata fue ingresada a terapia intensiva.El nivel de plaquetas fue lo que alarmó a los médicos, presentaba apenas 4 mil plaquetas cuando el valor normal de una persona es entre 150 mil a 450 mil; el estudio también mostró daño hepático.Médicos de terapia intensiva del ISSSTE y estudios de laboratorio que se le realizaron en el mismo hospital arrojaron que Mónica tenía dengue grave (hemorrágico), y se le dio tratamiento para ese virus.La seguridad del diagnóstico de los especialistas de terapia intensiva se basó en que presentó moretones en todo el cuerpo y hemorragias, principalmente vaginales. Incluso, uno de los 15 días en los que estuvo internada y que recibió apoyo de una enfermera para bañarse, tuvo un sangrado que no se podía controlar.Las hemorragias continuaron por dos semanas, al esposo se le solicitó conseguir 59 donadores de sangre, pues diariamente se requerían transfusiones.El primero de septiembre, el infectólogo de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Juan Luis Mosqueda Gómez, acudió a la clínica donde se encontraba internada Mónica y le realizó pruebas de laboratorio, pero nunca entregó de manera formal el resultado.El esposo cuestionó a los médicos de terapia intensiva sobre los datos que habían arrojado los estudios realizados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado, ellos le notificaron que sólo habían mandado decir de la institución que no era dengue y esa fue la última información que se le proporcionó sobre el diagnóstico de su esposa.Sin embargo, los mismos médicos de terapia intensiva dijeron no estar de acuerdo con el resultado y sostuvieron que ella tenía dengue grave.Para entonces, Mónica ya tenía complicaciones en el hígado, intestinos, pulmones y presentaba hinchazón general, fue sedada e intubada el 4 de septiembre. Al día siguiente, un médico de apellido Torres ordenó a través de una hoja de referencia que la trasladaran en la Clínica 20 de Noviembre, en la Ciudad de México.En la hoja de referencia que emitió el área de Terapia Intensiva del ISSSTE indica que un estudio de laboratorio dio positivo a dengue y que el cuadro clínico que presentaba fue compatible con dengue grave.Sin embargo, la mujer no fue trasladada a dicho hospital ese día. Hasta el 8 de septiembre seguía en el área de terapia intensiva del ISSSTE en León y de acuerdo con el subdirector del hospital, Pablo Medina, esto se debió a que autoridades de la Clínica en la Ciudad de México, no habían confirmado que podían recibirla en sus instalaciones.El 8 de septiembre, una especialista en neurocirugía informó al esposo de Mónica que había sufrido un derrame cerebral y que ya no se percibía función en su cerebro, lo que significaba que tenía muerte cerebral.Rafael se puso en contacto con el doctor Gustavo Reyes Brena, hematólogo del Hospital Regional del ISSSTE, quien aseguró que Mónica sufría el síndrome llamado Linfohistiocitosis hemofagocitica, un raro padecimiento que causa el aumento del tamaño del hígado, entre otros síntomas.Una hora después de que el esposo llamó al médico, éste llegó y le aseguró que aún no se podía decretar muerte cerebral de la paciente y que era necesario hacerle un electroencefalograma para descartar que ya no hubiera actividad cerebral.El estudio no se hizo ese día (viernes), ni tampoco los dos días siguientes, sábado y domingo, ya que el fin de semana no laboraban las personas que realizaban el estudio en ese hospital, informaron al esposo de la paciente.Los tres días que siguieron al diagnóstico de muerte cerebral, los médicos continuaron con tratamiento de aplicación de plaquetas y alimento a través de los tubos a los que estaba conectadas; ella comenzó a sangrar por la boca y no pudo aguantar más.El documento fue firmado por el médico José Joaquín Palacios Castillo.Sin embargo, se detectó un error en la CURP de la paciente y se tuvo que reponer el certificado. El número de folio del mismo fue consecutivo al primero y en esta segunda hoja aparecieron las mismas causas de muerte. El segundo certificado fue firmado por el doctor José Luis Antonio Rentería.La familia de Mónica realizó todos los trámites funerarios con el segundo certificado emitido y cuando ya era velada en la funeraria “Cepeda”, en la colonia Los Ángeles, el subdirector del hospital, Pablo Medina, contactó a un amigo de su esposo para saber dónde velarían a la paciente.La razón que dio fue porque el director del hospital, Rafael Sánchez Leyva, quería platicar con él para arreglar diferencias que habían tenido en días anteriores. Y es que mientras Mónica estaba internada, Sánchez Leyva reclamó a Rafael por una publicación que hizo am el 6 de septiembre, en la que declaró que su pareja era atendida por dengue grave. La familia sospecha que lo que Pablo Medina buscaba era solicitar el certificado de defunción para cambiarlo.Alguien de la clínica llamó a la funeraria y requirió el documento argumentando que había un error en la hora de fallecimiento y que se les tenía que entregar para corregirlo.El esposo de Mónica Reyes Rizo, Roy Rafael Maltos López, confirmó a am que presentó una queja por negligencia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la cual fue recibida el 11 de octubre y quedó registrada con el número de expediente 95/17 y otra ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico el 19 de octubre.Explicó que en la primera pide que la Secretaría de Salud entregue los estudios de laboratorio que se le realizaron a su esposa en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, y que hizo el infectólogo Juan Luis Mosqueda, ya que éstos nunca llegaron a sus manos, lo que hace presumir que la Secretaría de Salud trató de ocultar información.Pide sanciones para todas las personas que resulten responsables por la negligencia médica que sufrió su esposa y que le hizo perder la vida.Quiere un castigo para el médico que se prestó a firmar las actas de defunción sustituidas y para el director del hospital del ISSSTE, Rafael Sánchez Leyva, y el subdirector Pablo Medina, por el cambio de los documentos. En la segunda, pide que el ISSSTE aclare si realizó estudios para confirmar el diagnóstico de dengue.Y de no haber realizado estudio en la misma clínica, pide que especifiquen si los análisis los realizó el Laboratorio Estatal de Salud Pública y de ser así, que se entreguen. Solicita a ambas instituciones explicaciones del motivo para distorsionar los datos en los tres certificados de defunción. Además, pide una indemnización para sus tres hijos.Rafael contempla presentar una denuncia penal por los hechos que llevaron al fallecimiento de su esposa.La Secretaría de Salud de Guanajuato es la que certifica las defunciones por dengue, aseguró el director del Hospital General Regional del ISSSTE León,, al ser cuestionado sobre este caso.Sostuvo que hay pruebas de laboratorio que dieron negativo a dengue, aunque hay una hoja de referencia.El médico dijo desconocer que existe una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, pues sostuvo que hasta la fecha no le han notificado.Consideró que es posible que cualquiera de las dos instancias podría haber enviado la queja a la institución a nivel nacional y que de ahí se remita al área jurídica del hospital.Sánchez Leyva dijo que la institución no tiene interés en esconder ningún diagnóstico o mentir respecto al caso, por lo que dijo estar tranquilo de que las autoridades competentes investiguen.