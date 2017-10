No mató el dengue a Mónica, afirma el ISSSTE

Publicidad



“Es la conclusión de los expertos, no es mía”, afirmó, y explicó que el grupo colegiado que determinó el motivo del fallecimiento es integrado por miembros del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, entre otros organismos.



“Por indicaciones de la Secretaría de Salud, sólo se le hace a tres de cada 10 pacientes la muestra de dengue; si no son éstos tres de cada 10 pacientes, no se les hace, aún así (sic) cumplan el cuadro de dengue. La paciente, como llegó después de estos cinco días de iniciada la fiebre, no cumplía los criterios para la toma de muestra”, explicó.



“No tengo conocimiento de eso, de hecho el diagnóstico de ingreso para terapia intensiva fueron otros, ni siquiera fue la palabra dengue, no tengo referencia de eso”, aseguró.



“Sí es frecuente, en todo el País, bueno en todo el mundo, soy experto en eso, el 30% de los certificados se tiene que rehacer, el Inegi se queja porque a veces ya los tienen y los regresan porque no coinciden con los datos reales”, apuntó.

La dirección general del, reconoció que, fallecida el 11 de septiembre,, pero 21 días antes de su defunción, por lo queEl médico, director del hospital, declaró que expertos del Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) diagnosticaron quePor su parte, la, coordinadora de Epidemiología del hospital, explicó quey, en el caso de Mónica, no se realizó.Los médicos, Óscar Iván Rosas Morales, subdirector, Rafael Sánchez Leyva, director general, Claudia Herrera coordinadora de epidemiología y Antonio Silva Rentería, coordinador de Urgencias y Terapia Intensiva.Al cuestionarla por qué en el libro de registros de pacientes en el área de ingreso, al cual tuvo acceso am en agosto, se anotó queen terapia intensiva, respondió que no tenía conocimiento de quién instruyó que se anotara.El diagnóstico del CEVE, donde concluyeron que no era un cuadro de dengue, fue conocido por personal del Hospital del ISSSTE el 4 de septiembre, siete días antes del fallecimiento de Mónica Reyez Rizo.Luego, personal del hospital del ISSSTE pidió autorización a la Secretaría de Salud paray la prueba salió negativa, manifestó la doctoraSin embargo, tres días después,en la “Parte II, otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte”.Los certificados de defunción, en poder deEl doctordijo que es frecuente que los certificados de defunciónal momento de redactarse.Sánchez Leyva dijo que el primer certificado se modificó por petición de los familiares, ya que anotaron mal la CURP, mientras que el segundo fue para precisar que no tuvo dengue como lo determinó el CEVE.