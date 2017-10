Denuncian al Tec por muerte de alumnos

Publicidad

Familiares de dos de los cinco jóvenes que murieron el 19 de septiembre en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, denunciaron penalmente al plantel educativo ante la Procuraduría General de Justicia por un acto de omisión que derivo en la pérdida de vidas.Acompañados por el abogado penalista Gabriel Regino, los familiares dejaron en claro que no buscan dinero ni la reparación del daño.Aseguraron que exigen justicia y piden que los responsables de la omisión sean castigados.Explicaron que la tragedia pudo evitarse si los directivos del plantel hubieran hecho correctamente su trabajo y clausuraran a tiempo las escaleras que se vinieron abajo el día del sismo."Queremos que se haga justicia que se aplique la ley, creemos en la autoridades, nosotros en lo personal no hemos tenido ningún acercamiento con gente del Tec, el dinero no nos va a regresar a los hijos, lo que busco es justicia y que se cumpla la ley", comentó Juan Carlos Álvarez, padre de uno de los jóvenes que murió cuando la escalera colapsó el pasado 19 de septiembre.Gabriel Regino explicó que los directivos del plante incurrieron en un acto de omisión al no advertir que el puente que se vino abajo tenía afectaciones desde el primer sismo, registrado el 7 del mismo mes."Queremos que la autoridad investigue por qué el Tec de Monterrey, sus autoridades, dejaron de actuar. Pedimos que la Procuraduría entreviste al jefe de planta y de seguridad, estamos pidiendo que entreviste e investigue al ingeniero que dio la certificación de que las instalaciones del campus eran seguras y también estamos pidiendo que se entreviste al vicerrector del campus ciudad de México para que explique qué medidas tomó y ordenó en protección de todos los alumnos", comentó el abogado.