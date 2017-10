Los secuestraban y los encerraban en ataúdes

Publicidad

, la madrileñallevaba una vida aparentemente tranquila en. Vivía en un enorme chalé de dos plantas, justificaba su alto nivel de vida en los supuestos negocios inmobiliarios de su marido y dedicaba el tiempo libre a practicar yoga.Sin embargo, el 30 de mayo su vida cambió radicalmente, cuando, su pareja, el, era detenido por la policía estadounidense como presunto, que retenía a sus víctimas durante el cautiverio dentro de ataúdes. Su arresto se produjo cuando Escobar intentaba cerciorarse de que llegaba a la familia de su última víctima el dedo cortado de ésta, para forzar a pagar el rescate de 6 millones de dólares que exigía.Tras su detención, Raúl Julio Escobar —que antes había encabezado un grupo terrorista de ultraizquierda en su País, autor de un secuestro y un asesinato— hizo dos llamadas desde la comisaría. Una fue precisamente a Isabel, a la que le dio un escueto y enigmático mensaje:Poco después,, la jubilada norteamericana a la que la banda de Escobar había secuestrado dos meses y medio antes y a la que había amputado el meñique, era puesta en libertad. Tres días más tarde, la madrileña tomaba un avión y volvía a España, de donde había salidoDurante los meses siguientes, Isabel llevó una vida discreta en la que evitó dejar rastro de su presencia. Aunque usó su documentación española para pasar los controles del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas —entonces las autoridades mexicanas no habían dictado la orden de detención internacional y no disparó las alertas policiales— a partir de ese momento evitó poner a su nombre cuentas, tarjetas de crédito y alquileres. Había hecho desvanecer cualquier rastro.Mientras, el juez mexicano que instruía la causa contra la banda de su pareja dictaba una orden de captura contra ella tras conocer el contenido de aquella llamada de Raúl Julio y la inmediata liberación de la víctima. El 25 de septiembre, llegaba a Madrid una petición de la PGR en la que solicitaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la localización y detención de la mujer ante la sospecha de que pudiera estar en España.Se inició entonces una investigación del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO que un mes después permitió el arresto de Isabel Mazarro en Llantones, una pequeña aldea de los alrededores de Gijón. Los primeros pasos de los agentes se dirigieron, sin embargo, a Madrid, de donde era originaria la mujer. Y en concreto, a la calle Alcalde Sáinz de Baranda, donde Isabel había vivido hasta su marcha años antes a México y donde había situado en su día la sede social de una empresa de venta al por mayor de tejidos. Sin embargo, casi nadie sabía quién era y los pocos que la recordaban dijeron que no la habían vuelto a ver desde que cruzara el océano Atlántico.Tras descartar que pudiera estar en Málaga, las pesquisas se centraron en la localidad alicantina de Denia, donde residían su madre y una de sus hermanas. Además, en el registro mercantil aparecía una empresa para comercializar al por mayor productos de perfumería a nombre de su hijo veinteañero con domicilio social en el mismo municipio. Los agentes se desplegaron los primeros días de octubre en los alrededores de la vivienda de la familia a la espera de encontrar a Isabel, pero solo localizaron a su madre, a quien le oyeron hablar con sus amigas de que sus hijas se habían ido “al norte” el 6 de octubre.Las pesquisas se centraron a partir de ese momento en el Principado, donde los agentes detectaron en Llantones, una aldea de poco más de 150 habitantes, el alquiler de una casa a nombre de su hermana.Poco después de las seis de la tarde del pasado lunes, mientras paseaba con su hijo y dos perros por el campo de los alrededores de la casa donde vivía, los agentes de la UCO le pidieron que se identificara. Ella lo hizo con su nombre verdadero y fue detenida. No sabía que la justicia de México había ordenado su captura, pero desde el primer momento tuvo claro por qué la arrestaban.Las autoridades norteamericanas la reclaman por un delito de secuestro agravado, penado con hasta 90 años de cárcel. El juez de la Audiencia Nacional que tramita su extradición, Ismael Moreno, ordenó al día siguiente que fuera puesta en libertad provisional con la obligación de entregar su pasaporte y presentarse todas las semanas ante el juzgado.La justicia mexicana relaciona a la banda presuntamente dirigida por la pareja de Isabel Mazarro con, al menos, cinco secuestros, además de otros en Brasil y Chile.Una de sus víctimas en el País norteamericano fue el hostelero Carlos Araiza Torres, al que el grupo mantuvo secuestrado durante 10 meses, la mayor parte del tiempo dentro de un ataúd. Además, los integrantes de la banda le ponían en ocasiones música a todo volumen durante 24 horas para que no pudiera dormir.Al ex senador Diego Fernández de Cevallos lo mantuvo retenido siete meses. Su última víctima fue la norteamericana Nancy Michell Kendall, a la que no dudó en cortar un meñique para presionar a la familia a pagar. Para ello, la banda de Escobar introdujo el dedo en un paquete y se lo entregó a un taxista para que lo entregara en el domicilio de la víctima. Para asegurarse que lo recibía, lo siguió en una furgoneta, lo que provocó el temor del primero a ser asaltado. Una llamada del taxista a la Policía propició su detención y la posterior huida de Isabel a España.