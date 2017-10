Va ONU contra el acoso a mujeres

Publicidad

El destape de casos de abuso y acoso sexual en Hollywood, tras las revelaciones sobre el productor Harvey Weinstein, ha provocado un "boom" de denuncias y movimientos en redes sociales a nivel global.Actrices, políticas, asesoras, modelos, deportistas y hasta periodistas se han sumado al reclamo para visibilizar un fenómeno que afecta todos los días la vida de millones de personas (la gran mayoría mujeres) en todos los países del mundo, sin respetar credo, raza ni poder adquisitivo, alertó la ONU."Estamos frente a un fenómeno masivo y tristemente universal que puede tener graves consecuencias en la vida personal y profesional de la mujer'', dijo a REFORMA Nicole Ameline, miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)."Se estima que en el mundo 1 de cada 5 mujeres ha sufrido acoso o violencia sexual en su vida", agregó.Uno de los lugares donde más frecuentemente se llega a cometer este tipo de violencia es en el ámbito laboral, por lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya está toma cartas en el asunto.Eric Carlson, experto en equidad de género y diversidad de la OIT, dijo a REFORMA que este flagelo será uno de los temas centrales en la próxima cumbre de la organización que tendrá lugar en Ginebra en junio de 2018."(En el encuentro) podría resultar el primer instrumento internacional sobre el acoso en el mundo laboral", destacó Carlson.La propuesta fue hecha por un grupo de expertos que estudió el tema en más de 80 países.El informe "Acabar con la violencia y el acoso contra mujeres y hombres en el mundo del trabajo" también recomienda realizar una Convención, una Recomendación, o ambos, a nivel internacional, reveló el experto.Días después de estallar el caso Weinstein, The Washington Post y la cadena ABC llevaron a cabo una encuesta en la que 30 por ciento de las mujeres afirmó haber sido alguna vez objeto de acoso por parte de un superior o compañero de trabajo con poder sobre su puesto.Seis de cada 10 mujeres que sufrió ese asedio no lo notificó a ningún supervisor. Las afectadas dijeron sentirse intimidadas (60 por ciento), avergonzadas (31 por ciento) y, sobre todo, enfadadas (83).Ante la problemática, la CEDAW destaca la importancia de la aplicación de la ley, de llevar a los perpetradores a la justicia y de la rendición de cuentas."El peor enemigo contra el acoso sexual es la impunidad", remarcó Ameline.La mejor arma con la que cuenta la mujer es la denuncia y exponer al agresor; es por ello que se debe empoderar a la mujer para vencer el miedo, añadió."El primer paso es romper el silencio y decir: ¡No!", afirmó."¡No! Respétame", es la primera lección que deben aprender todas las mujeres, insistió la experta, concepto que puede ser tomado a la ligera, pero que muchas no son capaces de verbalizar cuando son atacadas.Asimismo, subrayó el rol de la educación en ambos sexos y la importancia de sumar a los hombres a la causa.