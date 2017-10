¿Si Ruanda puede, por qué México no?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En los años noventa, cuando el mundo ni siquiera daba cuenta de ello, se produjo uno de los peores genocidios del Siglo XX. Como fue en África y no en un país petrolero ni un lugar estratégico, poca atención le pusieron las potencias occidentales.El gobernante del grupo Hutu casi exterminó a la población Tutsi en masacres de pueblos completos. Se estima que hasta un millón de personas de todas edades fueron asesinadas.Sólo cuando la agencia AP se atrevió a penetrar en la tragedia, el mundo se dio cuenta del horror causado por guerras tribales sin sentido. Pero Ruanda hoy cambia y elige tomar el ejemplo de crecimiento de Singapur: imperio de la ley, inversión extranjera, educación y leyes firmes para apuntalar su futuro.El fin de semana, el New York Times publica un artículo sobre la prohibición de producir o importar bolsas de plástico en ese país. Como en Francia y en Italia, como en lugares progresistas de Estados Unidos, el gobierno castiga con multas y hasta cárcel a quienes usen bolsas de plástico. La razón es estupidamente sencilla: el plástico tapa drenajes, no se degrada en cientos de años, evita que el agua se filtre en los campos y resulta basura indeseable. Además, relata la nota del Times, cada mes la población se une para limpiar y asear calles y carreteras. A pesar de ser uno de los países más pobres del mundo, Ruanda perfila su futuro copiando leyes sensatas. Las refuerza con penas severas. Pobres pero limpios.Otro país africano de gran historia y cultura como Egipto es un mugrero. En El Cairo la basura está por dondequiera. En las calles, en las carreteras, en las banquetas. Y no es que el desierto lleve arena a la ciudad o que sean tan pobres como Ruanda y no tengan forma de pagar un servicio de limpia, los egipcios de hoy son de verdad mugrosos. Se puede ver la majestuosidad de las pirámides de Guiza con su historia milenaria y no deja uno de pensar ¿cómo pueden ser tan sucios ahora?México está a la mitad. Nuestras ciudades no tienen la limpieza de países desarrollados pero tampoco son la mugre de la India o Egipto.Por eso no estaría mal que un diputado con agallas pudiera convencer a sus colegas en el Congreso de prohibir las bolsas de plástico en todo el país. Si Ruanda lo hace, cómo no podremos hacerlo nosotros. El daño al medio ambiente se mide en miles de toneladas que sembramos en los campos con plástico que no se degrada, que obstruye la agricultura y por lo menos ensucia nuestras ciudades.No se necesita dinero, ni barredoras, ni equipo sofisticado. Sólo requerimos la voluntad y la sensatez de quienes crean las leyes. Los únicos afectados serán los productores de bolsas de plástico que de inmediato podrían producir de papel que se recicla cientos de veces. Mejor aún, regresar a la costumbre de llevar con nosotros una bolsa cuando hacemos compras de víveres.Podemos pedirle a Miguel Salim, nuestro representante federal, que se arranque con ese proyecto. Sacó adelante el castigo a las aerolíneas que nos tratan mal y puede proponer la limpia nacional del plástico. Apostamos a que lo hará. Le gustan los retos. Le daremos seguimiento. Podría también sacar la ley por unanimidad.