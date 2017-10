Los detienen por tomar; resultan ser prófugos peligrosos

Publicidad

Sergio, José Luis, Ángel y Raúl están involucrados en delitos como robo calificado y homicidio, por meses evadieron a la justicia, pero cometieron el error de incurrir en una falta administrativa y fueron detenidos por policías municipales.De septiembre del año pasado a la fecha 102 personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León por cometer una falta administrativa, pero luego de revisar sus antecedentes penales se descubrió que tenían órdenes de aprehensión por están involucrados en delitos mayores.Del primero de septiembre al cierre de diciembre del 2016 fueron 16 detenciones, mientras que del primero de enero al 10 de octubre del presente año se realizaron 86 detenciones con estas características.La principales causas por las que fueron detenidos fue por beber en la vía pública, fumar en lugares prohibidos, así como ingerir sustancias nocivas a la salud (ilegales).Tras ser puestos a disposición de los árbitros calificadores y revisar sus antecedentes resultó que estos detenidos tenían denuncias por homicidio, robo calificado, violencia intrafamiliar, portación de arma de fuego, delitos del fuero común y federales.Tal es el caso de Sergio S. quien el 23 de agosto fue detenido por escandalizar en la vía pública.Pero al cruzar el registro que hizo la Secretaría de Seguridad Pública de León con los registros de la Procuraduría de Justicia del Estado se determinó que tenía una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en un homicidio.A través de oficio la Policía Ministerial solicitó al Juez Calificador en turno la disposición del detenido para que enfrente un proceso por este delito.El director general de Oficiales Calificadores, Miguel Ángel López Pérez, explicó que cuando un detenido llega a los separos preventivos de alguna de las delegaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal se realiza su registro y se agrega a un banco de datos que está a disposición del Ministerio Público.Posteriormente el infractor pasa con un médico para su valoración y se emite un certificado en el que se indica su estado de salud, por ejemplo, el grado de intoxicación de alcohol o por consumo de sustancias nocivas a la salud, así como la descripción y gravedad de lesiones en el cuerpo.Enseguida el Juez Calificador celebra una audiencia en la que se escucha de viva voz la narración de hechos por parte del elemento responsable de la detención, así como al infractor.Finalmente, el Juez determina si se cometió la infracción para finca una sanción monetaria, la cual se puede pagar también con horas de arresto en separos. De no acreditarse el hecho, se deja en libertad al detenido.Durante este lapso el Ministerio Público revisa el banco de datos de la Policía Municipal, y si alguno de los detenidos es investigado por esta autoridad, a través de oficio se solicita la entrega del detenido para responder por la orden de aprehensión vigente.Miguel Ángel López mencionó que el Ministerio Público solicita al juez calificador la disposición del detenido o información cuando éste está en investigación o cuenta con orden de aprehensión.Dijo que las delegaciones (Cepol) trabajan en coordinación con el Ministerio Público, en particular con la entrega diaria de un listado de las personas detenidas que llegan a separos preventivos.Comentó que la principal falta administrativa es el consumo de alcohol en la vía pública, seguido del consumo de solventes y mariguana. Le continua el portar y consumir cristal y cocaína.Otras de las causas más comunes de detención es por riña y escándalo, orinar, defecar o tirar basura en la vía pública.“Trabajamos en coordinación con el Ministerio Público, así como otras autoridades de seguridad, apoyamos con información de los detenidos y se entrega una lista o dos diarias al M.P. que han derivado en órdenes de aprehensión que ya es competencia del Ministerio”.A sus 38 años, José Luis G. cuenta con 10 detenciones por faltas administrativas, una por robo a comercio, otra por daños en hechos de tránsito y tiene un antecedente de estar recluido en la cárcel por delito del fuero común.El 19 de agosto de este año cerca de la una treinta de la tarde fue arrestado en la colonia 10 de mayo junto con otras 8 personas por ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas.“Me traen porque me estaba tomando una cerveza Corona en la calle, de la cual sólo le di un trago”, manifestó José Luis en los separos.Por la falta administrativa se le sancionó con el pago de una multa de 300 pesos o 12 horas de arresto.Sin embargo, ocho horas después la Secretaría de Seguridad Pública de León lo entregó a elementos de la Policía Ministerial para su traslado al Cereso por contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.En julio fue apresado Raúl Isaac L. por presentar aliento alcohólico al estar consumiendo alcohol y drogas en la vía pública junto con otras cuatro personas.Su detención se realizó en la calle Karol Wojtyla de la Colonia Villas de San Nicolás I.“Sí me tome sólo la mitad de una (cerveza) en la calle”, manifestó Raúl Isaac en la audiencia ante el juez calificador.Ocho horas después fue entregado al Agente del Grupo de la Cédula Especializada en Mandatos Judiciales de la Policía Ministerial por contar con una orden de aprehensión por el delito de robo calificado.