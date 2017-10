Cancún cultural: 8 museos que no te puedes perder

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si visitas la Riviera Maya, seguro querrás disfrutar del sol en sus increíbles playas, sin embargo no todo es arena y mar, esta ciudad conserva un increíble acervo cultural que no te puedes perder. Si visitas esta ciudad, no dejes de conocer algunos de sus museos más emblemáticos como los que te presentaremos en esta nota ¡Comencemos!Este museo es una parada obligatoria al visitar Cancún. Resguarda una de las colecciones arqueológicas de la cultura Maya más relevantes de México porque cuenta con piezas del Estado de Quintana Roo y algunas otras de los sitios de Palenque, Chichén Itzá y Comalcalco.Esta obra es la más renombrada y significativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde que se construyó el Museo Nacional de Antropología en 1964, o el llamado Templo Mayor hace unos 30 años.El Museo Maya abre de martes a domingo de 9:00 A.M a 6:00 P.M y está ubicado en la zona de, en el kilómetro 16.5.Al igual que el Museo Maya este también está ubicado en la Zona Hotelera y es uno de los sitios más visitados por los turistas porque pueden disfrutar de una profunda explicación sobre la preparación del tequila. De todos modos, el atractivo principal es degustar distintos tipos de esta bebida espirituosa. También tienen la opción de comprar las botellas de tequila que más les gusten a precios razonables, de modo que es una visita que no puedes pasar por alto.Este es el primer museo de cera del lugar y cuenta con más de 100 personajes de la talla de Barack Obama, Elvis Presley, Katy Perry, The Beatles, Albert Einstein, Amy Winehouse, la Madre Teresa de Calcuta, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona y muchos más.Este museo tiene más de 25 escenarios y más de 1000 metros cuadrados de pura diversión. Está ubicado en la Zona Hotelera de la ciudad y es perfecto para dar un paseo diferente y único pudiendo tomarte fotografías con las personalidades del cine, fútbol o la política que más admires.Esta nueva atracción comprende una sala de realidad virtual para vivir una experiencia de 360 grados. Puedes elegir alguna de las 6 proyecciones documentales en el domo digital y serás capaz de sumergirte en una aventura sin igual.Puedes visitar Marte, Quintana Roo o sentir que te montas en una emocionante montaña rusa; todo digitalmente, pero con un realismo incomparable. Genial ¿cierto?Otra opción interesante que tienes es la de visitar la sala museográfica para recorrer la llamada Línea del Tiempo que no es más que una cronología desde la creación del universo –el Big Bang-, pasando por el surgimiento del hombre y la vida en el planeta tierra, hasta el origen de centros de ceremonias Mayas y muchos otros eventos trascendentales que vale la pena conocer o explorar desde una perspectiva más dinámica.Cancún no solo es famosa por sus paradisiacas playas, sino también por su movida cultural, y estos museos son solo algunas de las atracciones que debes conocer si deseas llevarte una impronta completa del lugar.El turismo en Cancún crece como la espuma y es por ello que cada año crece su cantidad de visitantes: es que esta tierra lo tiene todo y tu debes conocerla en todo su esplendor ¿Qué dices?, ¿te animas?