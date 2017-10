Colocan más rejas

Publicidad

Debido a los constantes robos que han sufrido a sus vehículos y domicilios, vecinos de dos privadas de la colonia Jardines de Celaya en su primera sección, decidieron colocar rejas en sus calles y cerrarlas.La primera calle fue la privada Paseo de Guanajuato, lo cual ocurrió hace más de dos meses, mientras que la segunda fue Nogal, que se colocó el pasado domingo; la única entrada de las dos se encuentra sobre la avenida Paseo de Guanajuato.“Decidimos ponerla ya que a todos los vecinos nos estuvieron robando las baterías de los vehículos que dejábamos estacionados afuera de la casa y no sólo una vez, sino en muchas ocasiones, aprovechan que la calle está cerrada para abrirlos a plena luz del día”, dijo un habitante que prefirió omitir su nombre.Uno de los casos que más les causó temor, fue cuando ladrones no identificados ingresaron a un domicilio para robar, cuando en el lugar se encontraba una joven, ya que sus familiares no estaban.Debido a que la mujer alcanzó a gritar para pedir ayuda y de que los vecinos salieron de inmediato, los delincuentes optaron por huir, sin que lograran hacerle daño, llevarse objetos de valor o alguna pertenencia.Los colonos explicaron que otra problemática que tienen son las oficinas de Subdelegación del IMSS, ya que llegan y se estacionan muchos vehículos con personas en el interior, sin saber si realmente van a las oficinas.“Aquí llegan muchos carros y se estacionan pues en la calle, nosotros no podemos negarles el derecho de que lo hagan, pero a veces está la gente en los vehículos y no sabemos si están esperando a alguien que va a las oficinas o nada más están cuidando los movimientos que hace la gente en sus casas para robar”, dijo otra vecina.Refirieron que la presencia de patrullas o elementos de la Policía Municipal había disminuido de manera considerable por la calle.Por esa razón y para evitar algún percance mayor, los vecinos de Nogal también decidieron colocar las rejas en la entrada de su calle, donde incluso contrataron a una persona que cuida y está al pendiente de abrirla o cerrarla.