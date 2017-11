Se preparan para ir a China

Publicidad

Tres alumnos de la secundaria Otilio Montaño, de la comunidad de San Juan de la Vega, es el segundo equipo celayense que acudirá a participar en el concurso de robótica en Shanghái, China.Ellos son Sara Vázquez Ortiz, quien es la líder, Saúl Hernández Ramos, que es el programador y Alfonso López Arias, que es el armador, todos ellos de 14 años, y originarios de ese poblado.En septiembre, ganaron el segundo lugar en el Concurso Nacional de Robótica, que les valió su pase al Torneo Mundial de Robótica Wer 2017, el cual será el 18 y 19 de noviembre en aquel país.“Ha sido algo difícil estar aquí, después de clases y entrenar, hasta ahorita estamos bien y vamos con todo a China, trabajar todos los días y conviviendo es estresante, pero es una buena experiencia, después de ver que todo el trabajo que has hecho si ha servido, hemos estado mejorando cada vez con el tiempo”, dijo Sara Vázquez.Gracias a la materia de matemáticas, desde hace un año, los tres jóvenes comenzaron a manejar el kit STEM con otros compañeros de clase, pero debido a sus habilidades y destrezas particulares, desde hace cuatro meses se formó el equipo.De acuerdo con su entrenador, el maestro Ulises Aguilar Vega, cada uno tiene una singular capacidad: el armador para crear y construir, el programador destreza en la lógica y matemáticas, mientras que la líder hace la coordinación entre los tres.Por esa razón comenzaron a competir en los concursos, en donde a cada equipo participante le proporcionan un kit con robot, el cual tienen que armar y programar para que ejecute con sus herramientas diversas actividades y pruebas de precisión.Aguilar Vega refirió que tuvieron un gran reto, debido a que había personas que decían que por ser alumnos de comunidad, no iban a llegar muy lejos en el concurso y después del anterior viaje a China, comenzaron a creer.“Hay quien decía que cómo les íbamos a enseñar a programar aquí en San Juan de la Vega, entonces mi idea siempre ha sido de que no importa de qué lugar seas, si le pones empeño y te dedicas, puedes conseguir lo que tus sueños te permiten, lo importante es que se lo crean, encontramos la credibilidad en la comunidad”, finalizó.Por segundo año consecutivo, el maestro de matemáticas Ulises Aguilar Vega, acudirá a concursar a China con un equipo de alumnos de la secundaria Otilio Montaño, de la comunidad de San Juan de la Vega.El profesor platicó que hace tres años comenzó a dar clases en la institución y poco después, en la Delegación de Educación lo enviaron a un curso para poder usar y enseñarle a los alumnos a manejar el Kit Stem.Las practicas con el kit que consiste en un robot, le funcionó en sus clases, debido a que desarrolla las habilidades lógico - matemáticas, trabaja en equipo, aprenden programación simple y fomentan la creatividad de los alumnos.Después de que aprendieron a usarlo, los invitaron a participar en concursos en 2016 y lograron el tercer lugar nacional con tres jóvenes de tercer grado de secundaria, que les dio el pase a China.“Nos ganamos el boleto a Shanghái el año pasado, sacamos el lugar 107, nos colocaron en la segunda clasificación, para ser la primera estuvo bien, no sabíamos cómo era el cambio de la cultura, el choque y llevar a niños de San Juan de la Vega”, dijo Aguilar Vega.Al regresar, otros alumnos querían participar y hacer equipos, con el que se formó el actual, integrado por dos hombres y una mujer, que también ganó el pase al Torneo Mundial de Robótica Wer 2017.