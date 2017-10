Nuevas exposiciones con sabor a FIACmx

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A través de, algunos visuales y otros auditivos, lasdarán la bienvenida a la, que en esta ocasión reúne obra de los artistas:, por mencionar algunos. La inauguración, que se realizará el, será musicalizado en vivo porLa primera parada será la, ubicada en el interior de la, donde nos encontraremos con:. ¿Qué significa ser una mujer en el México de hoy? En esta sala, siete diseñadores de moda responden a esta pregunta a través de su trabajo.. Fashion Films de, nos espera en la Video Sala de la Galería Eloísa Jiménez, con una reflexión sobre el cuerpo dentro del Fashion Film.La muestra continúa conde, en los Salones 1 y 2 del Teatro María Grever, quien aborda la relación que existe entre individuo y sociedad, y cómo es que a partir de esta interacción el ser humano modifica su conducta adoptando patrones. Todo esto, tomando como referencia el arte estridente y provocador de Leigh Bowery.Seguimos en la planta baja de lacon ‘’ de, fotógrafo de París que captura retratos y desnudos, proyecta formas, formas y efectos luminosos complejos en sus modelos.Seguimos con ‘’, en la planta alta de la. Esta exposición, reúne obra visual de 9 artistas, quienes comparten su realidad a partir de las posibilidades tecnológicas posibles en ese momento.Elde esta galería, recibirá, una 'historia de colecciones' que utiliza el sonido en lugar de imágenes para interpretar la esencia de las prendas clave de las colecciones Otoño / Invierno 2006 de las principales marcas de moda. Parte de una serie de proyectos dedicados a explorar 'The Sound of Clothes', estos interactivos y películas de moda exploran el sonido 'generado' por las prendas mismas.En esta ocasión, programa de presentaciones sonoras en vivo, recibirá a, en el, proyecto que toma el ruido como un elemento musical, así como la experimentación de ritmos y lo DIY de lo electrónico en la música, retomando el manifiesto futurista de Russolo y movimientos musicales electrónicos de los 90’s los cuales abrazaban la estética del error.Cabe destacar que dentro de las actividades depresentarán:, un dispositivo creado con celdas de combustible microbianas, circuitos electrónicos, policarbonato, silicón, acero inoxidable, fibra de carbono, instrumental de laboratorio, bacterias y aguas residuales. No te pierdas la única presentación de este proyecto el, donde también se realizará una charla.