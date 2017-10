'Pull a pig' el supuesto reto para ligarse a la más 'fea'

Publicidad

La búsqueda de esa persona especial puede ser emocionalmente exhaustiva. Y una nueva tendencia sólo está complicando aún más las cosas. Se llama "pull a pig," y es un juego cruel y sucio donde algunos hombres juegan con los sentimientos de una mujer.La "broma" consiste en un grupo de hombres compitiendo por ligarse a la chica más "fea" o gorda del antro o bar. El que termine con la más fea… es el ganador.El reto se volvió viral gracias a una chica que vivió la experiencia misma hace poco.La víctima de esta "broma" ha hablado públicamente sobre el problema, y su historia se volvió mediática en todo el mundo. Sophie Stevenson, de 24 años, contó en televisión que hace unos meses se hospedó en un hotel en Barcelona, donde conoció a un chico sueco llamado Jesse Mateman. En ese momento no podían salir del hotel por culpa del ataque terrorista que sucedió en agosto.Stevenson afirma que ella y Jesse estuvieron en la ciudad por el resto de sus vacaciones y se unieron bastante debido al miedo compartido ante el ataque.Después de regresar al Reino Unido, la chica siguió mensajeándose con Jesse todos los días; hablaban por teléfono y hasta le contó a sus amigos sobre él.Poco después planearon verse en Manchester a finales de Octubre, pero Jesse la convenció de viajar a Ámsterdam antes para verse. Durante todo el recorrido se mensajearon hasta que aterrizó su avión. Jesse le había prometido ir por ella al aeropuerto.Después de 20 minutos de que el chico no apareciera, Sophie se empezó a preocupar. Esperó por 2 horas y media, mandó mensajes, hizo llamadas, pero Jesse ya la había bloqueado. Poco después, decidió tomar un shuttle y dirigirse a su hotel. En la noche, Sophie decidió cambiar su vuelo a la mañana siguiente.Exactamente en ese momento, Jesse le mandó un último mensaje, sin embargo no era lo que ella esperaba: "Te han engañado (pigged). Todo ha sido una broma". Sophie entró en shock. Vagamente recuerda haber respondido algo como: "¿Por qué fuiste tan cruel?", pero Jesse ya la había bloqueado nuevamente.La experiencia hizo que Sophie se volviera una persona completamente diferente; no salía de casa y se volvió muy tímida.Por su parte, Jesse afirma que la historia es basura y que está "arruinando su vida". Hablando con la prensa sueca, dijo que jamás tuvo un romance con ella, que nunca se acostó con ella y que no le mandaba mensajes. Luego admitió que sí se acostó con ella, pero que no tuvieron contacto en lo absoluto después de haber estado juntos en Barcelona."Fue vergonzoso y humillante; la única razón por la que hago esto es porque no quiero que le suceda a otras chicas", dijo Sophie en tv.Los abogados de Jessie han liberado un comunicado diciendo que niega haber realizado la broma o mandado mensajes. Sin embargo, Sophie los tiene todos guardados y lo único que quiere es que Jesse le pague los vuelos de avión que tuvo que tomar para "visitarlo".