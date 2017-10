Revelan que el padre de Spacey abusó de él

Publicidad



"Trató de evitar lo que estaba pasando envolviéndolo en una burbuja emocional. Se volvió muy astuto e inteligente. Estaba tan decidido a tratar de evitar los maltratos que simplemente no mostraba sus sentimientos", manifestó Randall.

Tras sua manera de disculpa luego de una acusación en su contra de acoso sexual por parte del actor, sale a la luz el pasado de abusos al que fue sometido Kevin Spacey,Según el hermano mayor del actor,, su papá gustaba de abusar a niños nazis y Kevin y su hermano fueron unas de sus víctimas.Sin dar detalles sobre lo quele hizo a Spacey, Randall describió en entrevista con el Daily Mail que por años su hogar fue la "casa de los horrores",Entre él, Kevin y su hermana Julie se referían a, quien también los maltrató con gritos y golpes.Julie, la mayor de todos, precisó Randall, se marchó de casa a los 18 años al no tolerar más al jefe de la familia, quien se unió al Partido Nazi estadounidense cuando Spacey y sus hermanos eran sólo niños.Incluso, se recortó el bigote para parecerse a Adolfo Hitler yDebido a las conductas inapropiadas de su papá, Randall, ahora de 62 años, sostuvo que evitó tener hijos propios por temor a que heredaran el gen depredador.La infancia de los tres hermanos fue desarraigada, Thomas y su familiadesde la década de los 50 de Colorado a Los Ángeles.No socializaban y amigos no visitaban su casa porque en la paredes del estudio de su padre, un supremacista blanco, solía haber imágenes de hombres y mujeres desnudos, subrayó Randall.Kevin, contó, lidió a su manera con la complicada realidad.Por eso ahora que Spacey dijo en su comunicado en redes que ahora su elección era "vivir como un hombre gay", su hermano lo describe como una persona que, Kathleen, una secretaria que los sacó adelante ante los descalabros laborales de su padre, un escritor técnico.Cuando Kathleen murió, en 2003, Spacey la hizo incinerar con un nombre falso (Ruby Stevens), para mantener a la familia lejos de los medios de comunicación., de parte de un pariente de la ex presentadora de noticias estadounidense, Heather Unruh.Ayer, famosos criticaron su actuar, entre ellosle dijo en redes: "Eres igual que (Harvey) Weinstein".En medio del escándalo,, la serie que Spacey protagoniza y uno de los primeros éxitos del servicio de streaming,tras su sexta temporada.