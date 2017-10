‘Congelan’ pagos extras de Cervantino

Publicidad

Integrantes de la Comisión de Hacienda decidieron detener los pagos extras que se generaron durante el Festival Internacional Cervantino (FIC), tras una acalorada discusión entre el síndico Marco Antonio Carrillo Contreras, con el vocal Luis Guillermo Torres Saucedo.Y es que Carrillo Contreras se pronunció por aprobar el pago de horas extras, por un monto aproximado de 4 millones de pesos, los cuales se espera que lleguen de Gobierno del Estado.En cambio, Torres Saucedo, junto al resto de los integrantes, se pronunciaron porque no se apruebe el pago hasta que llegue el recurso estatal a las arcas municipales, y que además se hagan los pagos con total transparencia.Aunque ambos integrantes del Ayuntamiento participaron en una acalorada discusión; a un día de haber concluido el FIC, el recurso estatal aún no se aterriza a las arcas municipales.Torres Saucedo indicó que el acuerdo para la aprobación de estos pagos, fue que se iba a entregar información integral y transparente sobre a quiénes se haría el pago.“Todavía no llega el recurso de Gobierno del Estado y no hay una lista de cuánto se va a pagar a cada persona, lo que queremos es que haya un pago justo. Que la gente que da la cara en la calle gane más que una persona que está sentada en su oficina”, indicó el regidor del PAN, Luis Guillermo Torres Saucedo.En consecuencia este tema se estará viendo la siguiente semana, una vez que se presente con total transparencia por parte de la Tesorería Municipal, Irma Mandujano García.