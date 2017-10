Se debe pagar por igual a policías municipales: Márquez

Publicidad



“Ayuda bastante un policía que tiene sus becas para sus hijos, que tiene su vivienda que tienen una buena prestación médico, un buen seguro, una capacitación el día de mañana yo prefiero cuidar estos beneficios para mí y mi familia el hecho que me quieran ofrecer”, subrayó.

El gobernador Miguel Márquez Márquez pidió a los diputados “acomodar” una recomendación para que los Alcaldes atiendan la sugerencia de que homologuen los sueldos de policías, con el objetivo de mejorar sus condiciones.Aceptó que aunque lo ha pedido una y mil veces a Alcaldes, no han atendido a la recomendación, a excepción de algunos que sí han mejorado el ingreso de sus policías.“Felicito a los que sí lo están haciendo y a los que no, de manera muy respetuosa decirles que si la ciudadanía de manera muy clara establece que la prioridad es tener policías mejor equipados y preparados que vigilen por la paz y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó.Recordó que durante los últimos tres años, el Gobierno del Estado ha incrementado en 10% el salario de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública el Estado (FSPE) y aseguró que existe el compromiso de volver otorgar un aumento en la misma proporción. Lo que en cuatro años significaría 40% más.Sin embargo, dijo que es importante que los municipios dignifiquen los salarios de los agentes municipales, pues dijo que esto podría ser un factor para evitar que los elementos se corrompan.Márquez mencionó que actualmente el promedio salarial para policías está entre los 14 y 15 mil pesos los libres, por lo que insistió en que los municipio no deberían buscar llegar a este nivel.