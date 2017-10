Conductor ebrio choca en túnel Santa Fe

Publicidad

Al chocar la camioneta en la que viajaba contra un costado del túnel Santa Fe, un hombre resultó ileso del percance.Al parecer se quedó sin frenos, por lo que se fue de lleno de frente contra la pared de roca donde se impactó y quedó detenido, pero al ser revisado resultó que estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes.Según a al peritaje de Tránsitos Municipales, alrededor de las 6:30 de la tarde de ayer, al número de emergencias solicitaron ayuda dentro del túnel antes dicho.Había una persona herida al quedarse supuestamente sin frenos y chocar a gran velocidad contra parte de la estructura del lugar.Rápidamente elementos de Policía Vial acudieron a verificar el reporte encontrando una camioneta tipo pick up dañada de todo el frente y el conductor en el interior.Por lo que paramédicos de la Cruz Roja a bordo de la unidad 196 acudieron y atendieron a quien dijo llamarse Adrián Velázquez, con domicilio en San Isidro, en Silao.Debido a que no presentó ningún daño porque las bolsas de aire se activaron protegiéndolo, no fue trasladado a un hospital, pero sí al área de Baradillas donde le realizaron un certificado médico resultando estar ebrio completo.Bomberos de Pozuelos aseguraron el área para evitar otros accidente mientras que los tránsitos cerraron la vialidad en lo que se retiraba la unidad siniestrada.