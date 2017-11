Gastan más en obras que en seguridad

Publicidad



“De las 10 modificaciones, sólo en tres fue (para) incrementar el presupuesto a Seguridad Pública, tal parece que estoy enfermo y que tengo obsesión con la Seguridad Pública, pero los números no me dejan mentir”, indicó.



“Si uno dijera ‘tenemos mil 800 millones y se los dedicamos a la seguridad pública’, entonces no tendríamos para lavar los drenajes, y no tendríamos para construir una sola calle y no tendríamos para hacer absolutamente nada, me parece que nos estamos yendo al extremo”, enfatizó.

Este año,, la prioridad presupuestal, afirmó el regidor del PRI,, durante la modificación de presupuesto 2017, por 16 millones de pesos, en Sesión de Ayuntamiento.El tricolor indicó que este año, con las modificaciones al presupuesto, que inicialmente era de mil 389 millones de pesos y actualmente asciende a 2 mil 200 millones,Por su parte, elseñaló que es necesario revisar las partidas presupuestales parasobre el destino de los recursos, muchos de ellos etiquetados para acciones específicas.Además,, regidor del PAN, dijo que en esta modificación de presupuesto por 16 millones de pesos, 10 millones fueron destinados a rehabilitación de pavimentos en la Ciudad Industrial con recursos estatales, así como 6 millones de pesos para el Fideicomiso de Seguridad; y refirió que este año, entre capacitación de nuevos policías, proyectos de seguridad y dignificación policial, y no 40, como comentó el priísta., al mencionar que un artículo de Newsweek señala que Irapuato es uno de los municipios más violentos de la entidad y que el gobierno local no está haciendo su trabajo.Asimismo destacó que, y que el Ayuntamiento no ha abordado el tema de forma directa, a lo que el Alcalde respondióy le habló sobre el mismo artículo, agregando que este Municipio ha sido el único en que no se han incrementado los índices de homicidios respecto al año pasado.