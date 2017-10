Cruz Roja da servicio sin recursos

Publicidad



“Si el gobierno pagara 6 paramédicos, nosotros pagaríamos otros 6 y se daría un mejor servicio”, dijo.



“No hubo colecta este año, solo en dos casetas de peaje, a la población no la molestamos, tampoco queremos que nuestros paramédicos estén a la puerta de la presidencia en espera de vales de combustible”, replicó.



Referente a los pacientes que resultaron de la explosión en una panadería, Nájera Alvarado señaló que de los nueve lesionados, cinco fueron atendidos de urgencias por Cruz Roja, dos de estos fueron trasladados al hospital de esa institución, “pero se les cobraba 7 mil pesos y no los 14 que se dijo en los medios”.



“El 85 por ciento de los pacientes que llegan a Cruz Roja son de otros lugares y no de La Piedad”, remató.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al considerar injusto que existan políticos que buscan denostar y desprestigiar a la Cruz Roja, el presidente del Patronato de la Benemérita Institución en la Piedad, Arturo Nájera Alvarado, aclaró que el actual Ayuntamiento piedadense no ha brindado apoyo de ningún tipo que les permita hacer su chamba: salvar vidas.Y es que en recientes días, en sesión de Cabildo se aprobó retirar la aportación económica que hacía el Ayuntamiento para el pago de dos plazas de paramédicos.Lo anterior, debido a la queja de un ciudadano que consideró excesivo el cobro en el Hospital de la institución.Agregó que el año pasado recibieron 25 mil pesos del SAPAS, los cuales fueron aportados de manera voluntaria por los usuarios. Pero este año sólo llegaron 2 mil 400 pesos.Señaló que cuando tenían cuatro paramédicos, prestaban de dos a cuatro servicios al día, pero que con el panorama actual, no hay forma de ampliar su cobertura.En la actualidad, cada salida de una ambulancia tiene un costo de 400 pesos y tan sólo el año pasado se ofrecieron más de 2 mil servicios de traslado.Argumentó que operativamente son independientes, pero tienen la necesidad de ser sustentables para poder sobrevivir, por ello obtienen recursos con otras actividades, como cursos y traslados programados.Relató el caso de Martín A. Vargas, quien requirió la atención de Cruz Roja para su hija, con un costo de más de 8 mil pesos.Pero aclaró que mil 500 pesos no fue por el costo de la consulta, sino por la atención que recibió su hija, además de los estudios y los medicamentos que recibió.Finalizó señalando que a Cruz Roja ha sido ‘desperdiciada’ y no se ha valorado porque es el primer lugar en instalaciones del estado.