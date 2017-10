'Copa MX no sirve para nada': Miguel Herrera

Publicidad

La Copa MX llegó a los cuartos de final, y los involucrados saben que por ser de eliminación directa están obligados a jugar al tope. Pero, ¿de qué sirve ganarla?.Al cuestionamiento, el técnico americanista Miguel Herrera responde que "para nada. La Copa es importante y le tomamos gusto, pero hoy en día no te da nada, le empezábamos a tomar sabor y ahora no te cuenta nada, ni libertadores hay, ése es el problema", criticó el timonel de las Águilas, luego del entrenamiento de cara a su duelo de mañana contra Gallos.También el Piojo señaló que el calendario del futbol mexicano es complicado. Culpa de mala organización."Deberían dar algo con la Copa, porque exige mucho. Son circunstancias que han complicado, partidos pendientes que no encuentran cómo acomodarlos, ¿qué, en fecha FIFA?, pero con jugadores convocados a selección y te quedas sin pretemporada", expone.Finalmente, para encarar a los Gallos y buscar el boleto a semifinales, Herrera confirmó su once inicial:Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Pablo Aguilar, Bruno Valdez, Miguel Samudio, Edson Álvarez; Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Diego Lainez; Darwin Quintero y Oribe Peralta.