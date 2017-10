Jugador explica cómo fue detenido por autoridades

Publicidad

A través de una carta publicada en redes sociales el jugador mexicano, Marcelo Alatorre, explicó el incidente que tuvo el pasado 28 de octubre, cuando fue detenido por las autoridades por obstrucción de la vía pública y alteración del orden público.El "Chelo" comenta todo fue una confusión, ya que el auto en el que fue detenido no era suyo, y cuando los policías llegaron y le tomaron el brazo, el ex Pumas se resistió, junto a uno de sus compañeros de equipo, por lo que fue arrestado.El mensaje en el que explica dicho suceso, termina diciendo: "Por este medio quiero pedir una disculpa si en algún momento ofendí a los oficiaoles por mi comporamiento de resistencia al sentir que no estaba violando ninguna ley y así mismo a cada uno de los que conformamos a Venados. En los casi 13 años que tengo de carrera profesional, nunca había tenido un problema d este tipo, lo único que yo pretendí fue ayudar a mi compañero."Este domingo, Venados de Yucatán realizó un informe oficial al respecto de la separación de Marcelo, junto con dos de sus compañeros:" A nuestra afición y medios de comunicación:Venados FC Yucatán informa por este medio que tres jugadores del primer equipo han sido separados del plantel y el club tomará las medidas disciplinarias correspondientes.Reiteramos que nuestro club es promotor del desarrollo deportivo y humano como parte de los valores que rigen a nuestra institución", explicaba el mensaje.