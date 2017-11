Miguel Herrera reconoce error por insulto a aficionado

@MiguelHerreraDT le pinta el dedo a aficionados de Monterrey pic.twitter.com/7mgUaWD86v — Gerardo García (@ger4s91) October 29, 2017

Miguel Herrera, técnico del América, reconoció su error al responder a un aficionado con una seña obscena, luego de caer en su visita a Rayados."Primero, quiero aclarar que no fue a la afición de Monterrey, fue una persona que me desconcentró, ya tuve reprimenda de la directiva. Se acabó ahí, hubo sanción y debo concentrarme en lo que sigue", dijo.Y pese a que recibió sanción interna, el "Piojo" se mostró dispuesto en cumplir lo que dictamine la Comisión Disciplinaria, en una investigación de oficio que describió como "es un procedimiento de regla, salió en un video que posiblemente grabó la misma persona que me insultó y que yo insulté, como no hubo reporte de nada, le queda investigar por reglamento".