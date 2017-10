'No me arrepiento de nada': Maradona

Publicidad

Tras la celebración por su cumpleaños 57, el siempre polémico Diego Armando Maradona aseguró que no se arrepiente de nada y que de poder elegir no cambiaría nada de su vida, además de criticar nuevamente la situación por la que atraviesa el futbol argentino.En entrevista para Clarín, el legendario jugador argentino afirmó que no se arrepiente de nada, pues no mató a nadie y el mal que ha sufrido se lo ha hecho él y que jamás escondería la cara en caso de cometer un error, por lo que siempre elegirá ser Maradona.“Sería Diego Armando Maradona con mayúsculas. A full… Con todo lo que me dieron mis viejos. No me arrepiento de nada. No maté a nadie. Me hice mal yo. Jamás llevé a nadie conmigo. Me caí, me levanté, me volví a caer, me volví a levantar y -con el amor de mis hijas- estoy vivo y me levanto todos los días para trabajar. Y si tengo algo de qué arrepentirme lo diría en la cara y me avergonzaría como todo ser humano. Los que se esconden y no dan la cara me dan asco”.