Tremenda falla de Jiménez ante el Manchester United

Benfica visitó al Manchester United en la Jornada 4 de la Fase de Grupos de Champions League, en donde cayeron 2-0 y quedaron eliminados a falta de dos fechas.El delantero mexicano, Raúl Jiménez, pudo jugar con las Águilas, pues el técnico, Rui Vitoria, le dio la oportunidad de ser titular en el Old Trafford, con la finalidad de encontrar los goles que tanta falta le hacen al equipo.Desafortunadamente, el ex jugador del América no logró el objetivo, incluso se perdió una gran ocasión para empatar el partido, cuando robó un balón a la salida de la defensa, se enfiló a portería y su disparo terminó en el poste; salió de cambio al 74′.