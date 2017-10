TRÁMITE AL DESAFUERO

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Sección Instructora de San Lázaro, que preside el diputado federal de Silao, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, dio entrada a la petición de desafuero contra su paisana Bárbara Botello.Ayer se le notificó personalmente a la ex Alcaldesa que tiene siete días naturales para responder. Después no hay un plazo marcado para que la Sección Instructora (que integran 4) resuelva el asunto.A la denuncia de presunto peculado por 1.5 millones de pesos por contratos “fantasmas” Bárbara les respondió que utilicen a las instituciones para frenar el baño de sangre en Guanajuato y no para perseguir críticos.Luego de que el 14 de julio pasado un grupo de migrantes estuvo en el PAN de Guanajuato para solicitar a la dirigencia espacios para participar por una diputación local y otra federal, no quitan el dedo del renglón y, en representación de ese grupo, el leonés Omar Silva estuvo el viernes en el Comité Nacional azul con el jefe panista, Ricardo Anaya Cortés; y el coordinador de Vinculación con la Sociedad, Gregorio Solís.El abogado que radica en California les insistió en participar en el próximo proceso electoral con el objetivo de que haya una verdadera representación de los intereses de los migrantes en los congresos. Cuenta que Anaya y Solís coincidieron que el abrir esos espacios está en la cancha del PAN estatal.Omar Silva regresó ayer para reunirse otra vez con Gregorio Solís y afinar una próxima reunión del Presidente del PAN Nacional con un grupo de migrantes guanajuatenses (en lugar por definir). De paso se quejó por la atención del góber Miguel Márquez y los resultados del Instituto del Migrante Guanajuatense.Ayer se cumplió el plazo de cinco días que la Delegación de Infonavit Guanajuato le dio a las empresas VGI y Baersi, propiedad del empresario Valente Aguirre, para retirar de al menos 35 unidades el logotipo de la institución y la leyenda “Usa tu crédito”, que aparecían por completo en los vehículos. Los enviados de Infonavit constataron ayer que estaban con espátula en mano terminando el retiro.Fue la propia Delegación de Infonavit, que comanda el hidalguense Francisco López, la que hace unos 10 días observó circulando y en estacionamientos unidades tapizadas de sus logotipos. Por no dejar preguntaron en sus oficinas centrales si se trataba de una campaña promocional, pero pues no. Luego detectaron la flotilla de 35 autos rotulados en las oficinas del fraccionador, en Valle de San Pedro.El Grupo VGI se disculpó con el Infonavit por el mal uso del logotipo institucional sin el permiso. El delegado, Francisco López, dijo ayer que fue la Gerencia de Atención Jurídica la que instruyó el requerimiento de cinco días para retirar el logo y negó que haya algún tipo de preferencia. De no acatarlo entonces sí, aseguró, procedería iniciar una denuncia por daño a la propiedad intelectual.La realidad es que en Infonavit Guanajuato no tienen antecedente de un caso similar y lo que ahora pasó los pone en alerta por tratarse de uno de los grupos desarrolladores de vivienda más importantes. Y es que todos pueden usar el logo de Infonavit para promover con los trabajadores el uso de su crédito para adquirir una vivienda, pero de eso a mostrarse como si fueran la dependencia, es un abuso.El Consejo Coordinador Empresarial de León tuvo encerrona ayer para comenzar la discusión sobre quién será su próximo Presidente, el relevo de Gustavo Guraieb Ranth, quien estuvo al frente tres años. Fue el primer escarceo del perfil que quieren y algunos posibles nombres, pero sin definiciones aún. La siguiente reunión es para este jueves, donde se dice que hay un buen ánimo para tomar un acuerdo.En el CCEL se cuidan (casi como en El Vaticano) para no filtrar las opciones que tienen en la mesa. Ellos creen que el ventaneo de nombres puede perjudicarles la dinámica de la decisión que, por estatutos, debe llegar de manera unánime, y que los que no sean favorecidos pues no vayan a sentirse. Ocupan un líder con dos manos: una colaborativa y otra que no deje de señalar los excesos del poder.La diputada federal leonesa, Alejandra Gutiérrez Campos, anda muy contenta porque hace unos días se aprobó la reforma legal que pretende evitar la crueldad en los rastros del país, y que se castigue el incumplimiento de la norma 33 que se refiere a insensibilizarlos y evitar el dolor a la hora de sacrificarlos. El tema fue empujado por organizaciones como MercyForAnimals Latino y sumó más de 340 mil firmas de apoyo.Ayer en sus redes sociales el actor Eugenio Derbez, uno de los activistas por #LeyRastrosSinCrueldad, agradeció a los legisladores que apoyaron, y entre ellos etiquetó el nombre de la política leonesa. “Es la primera vez que una propuesta que defiende a los animales de granja es aprobada en la Cámara de Diputados apoyada por todos los partidos”, resaltó. Lo que falta ahora es que la ratifique el Senado.Otra propuesta que tiene rato peleando la diputada Gutiérrez Campos es la de incluir a las asociaciones civiles que trabajan a favor de la protección animal en el padrón de donatarias autorizadas de Hacienda; con eso el sector privado pudiera hacer deducibles de impuestos las aportaciones que haga a ese objeto.En la discusión de la Ley de Ingresos para 2018 fue la diputada celayense del PAN, Adriana Elizarraz Sandoval, la que subió a Tribuna a plantear esa reserva. Recordó que hay más de 130 organizaciones civiles que trabajan en el rescate de perros y gatos y que el 98% son voluntarios que no tienen remuneración alguna. Además, México es el país más poblado de perros y gatos, la mitad sin un hogar. La propuesta no pasó.Ayer se venció el plazo que la delegación del Infonavit Guanajuato le dio al Grupo VGI Inmobiliaria para borrar de al menos 35 unidades el mal uso que hizo del logotipo de la institución para sus propios fines comerciales. El personal del grupo viviendero fue captado ayer en pleno retiro de los rótulos.