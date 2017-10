Bajan visitas al Cervantino

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En 2018 el Gobierno del Estado contempla invertir mayor presupuesto para mejorar el programa del Festival Internacional Cervantino (FIC), cuyos invitados de honor serán India y el estado de Aguascalientes.“Les adelanto que el próximo año le vamos a meter más lana para dejar una programación todavía mucho más robusta y de mayor interés; y pues los casting, tanto para los artistas locales como para otros, para que se cuide la calidad porque no nada más se trata de cantidad sino cuidar la calidad de los eventos”, señaló el gobernador Miguel Márquez Márquez.El Mandatario estatal fue cuestionado sobre la disminución de visitantes a la edición 45 del festival y sobre la preocupación de empresarios del sector turismo ante la “decadencia” de las actividades del evento.“Hay que entender nuestro entorno; mucho del público que viene es de la Ciudad de México, entonces ahora con el sismo hubo una baja, una disminución, es por eso. La misma gente me decía que por qué no hubo juegos artificiales; fue en señal de duelo y de respeto”, justificó.Sin embargo, resaltó que la edición que concluyó apenas este domingo dejó cosas buenas y áreas de oportunidad que permitirán que la programación del Cervantino pueda mejorar.Por último recordó que pese a los desastres ocurridos en la capital y otras entidades del país los organizadores decidieron que el festival se realizara a diferencia de 1985, cuando fue cancelado debido al otro terremoto que sacudió a la Ciudad de México.“Aquí había la disyuntiva, pero decidimos mantener el Cervantino, poco festivo y austero, si ustedes quieren, pero cumplió con las expectativas de cultura”, finalizó.