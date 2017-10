Publicidad



"Este Tribunal Colegiado considera que nada varía el resultado de emisión de contaminantes, que es lo que a las normas ambientales importa, el hecho de que el vehículo de la quejosa tenga o no la tecnología OBD", afirmaron los Magistrados, que se basaron precisamente en el criterio de la Corte de 2015.

Los vehículos que no cuenten conpara circular todos los días, resolvió en definitiva la Suprema Corte de Justicia.Por tres votos contra dos, la Segunda Sala de la Corte estableció el 25 de octubre que los jueces federalesElluego de que la Ciudad de México vivió las peores contingencias ambientales de los últimos veinte años.pues lo único relevante era pasar la prueba, criterio que no pareció tomar en cuenta el riesgo de corrupción en los verificentros.En ese momento, el Jefe de Gobierno,decidió generalizar el criterio de la Corte y modificó el Programa de Verificación para eliminar el requisito de antigüedad del auto, lo queEn febrero pasado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión a la Universidad de las Américas, en la que se ordenó a un verificentro otorgar el holograma cero pese a que el vehículo revisado carecía de OBD.El 25 de octubre, tres Ministros que votaron en favor de dicho criterio ahora votaron en contra de conceder suspensiones a vehículos sin OBD: Eduardo Medina Mora, Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán, mientras que solo Margarita Luna mantuvo la misma posición.Javier Láynez, que no estaba en la Corte en julio de 2015, también votó contra la nueva jurisprudencia, cuyo texto final se conocerá en unas semanas.