El autor de atentado en NY trabajó en Uber

El autor del atentado de este martes en Nueva York se llama. Es de Uzbekistán,y llegó a Estados Unidos en 2010, cuando tenía 22 años. Es residente legal y, según ha confirmado la compañía en un comunicado en el que se declara "horrorizada" por lo ocurrido. Saipov pasó la revisión que hace la empresa de los antecedentes de sus conductores. En su expediente policial en estos siete años en EE UU constan al menos dos infracciones de tráfico. A falta de más información sobre el atentado, los indicios apuntan a que se podría tratar de un lobo solitario, un terrorista aislado.Durante el ataque gritóSegún la cadena CNN, aunque la organización terrorista no ha reivindicado el atentado y las autoridades estadounidenses no han dado cuenta de conexión alguna entre el ISIS y Saipov.tras haber embestido y asesinado con una furgoneta a ocho personas y dejado al menos a otras 12 heridas. Al salir de la furgoneta portaba dos armas de mentira. Tiene un carné de conducir de Florida y dirección registrada en este Estado en la ciudad de Tampa. Sin embargo el portal NJ.com del Estado de Nueva Jersey, vecino de Nueva York, informa de que residía desde hace unos meses en la ciudad de Paterson (Nueva Jersey), donde la policía ha encontrado tras el atentado un vehículo suyo con matrícula de Florida y ha rodeado una mezquita.En una fotografía tomada por la policía del condado de St. Charles (Estado de Misuri), Sayfullo Saipov aparece con el cabello corto, barba larga y gesto tranquilo.Uzbekistán, país de origen de Saipov, es una exrepública soviética de Asia Central con 33 millones de habitantes de mayoría musulmana y estado laico. No es uno de los países musulmanes a los que EE UU, por orden de su presidente Donald Trump, ha incluido en una lista que pretende vetar la entrada a territorio estadounidense de sus ciudadanos por razones de seguridad nacional ante el terrorismo, disposición que ha sido paralizada en los tribunales por violar el derecho a la libertad religiosa.