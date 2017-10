¿Desastre?

Publicidad

Mienten, engañan, confunden con intención y además les pagamos por hacerlo. Pero todo tiene límites.La mortalidad materna e infantil se ha reducido. La esperanza de vida se ha incrementado, gran noticia. Ahora uno de los principales problemas es adecuar el sistema de pensiones a los nuevos requerimientos poblacionales. La tasa de contribución es muy baja. Queríamos ser desarrollados pues ya tenemos problemas de país desarrollado. El terrible fenómeno del embarazo de adolescentes ha sido retomado por el Gobierno federal para volver a un descenso que urge. México es la onceava potencia poblacional, alrededor de 124 millones de habitantes; la pirámide debería de estabilizarse en veinte años. El periodo de fuerte migración a EU está llegando a su fin, de hecho, van varios años en que son más los que vuelven que los que se van.A pesar de todas las resistencias legales, culturales, educativas, la mujer se ha ido incorporando al aparato productivo, alrededor del 46%. Las exportaciones no petroleras se han multiplicado por siete en un cuarto de siglo. El país se ha industrializado mucho más rápido que el promedio mundial. México da la pelea por ser el tercer productor de automóviles del orbe. A pesar de las amenazas del Mr. Trump, las inversiones en el sector automotriz siguen adelante. Las exportaciones aeronáuticas rebasaron los 7 mmdd en el 2016 y todo indica que seguirán creciendo. Quién lo hubiera soñado hace un cuarto de siglo. Hemos aprendido a exportar y somos una de las economías más abiertas del mundo. Con TLC o sin TLC con EU la capacidad exportadora, más los otros acuerdos están allí.Después de la industria automotriz el principal generador de divisas es el sector alimentario que podría llegar a los 30 mmdd este año. México ya es el principal proveedor agrícola de EU. El crecimiento de algunos productos es de dos dígitos. En 27 productos del sector alimentario, México ocupa una de las primeras diez posiciones. En aguacate somos el primer productor mundial; en limón somos el segundo después de la India, lo mismo en chile verde después de China; somos terceros en alfalfa, espárragos, fresa, sorgo grano y así sigue la lista. En el sector pecuario tenemos cuatro posiciones en los primeros diez lugares, lo mismo ocurre en el pesquero. Producimos más cerveza que Alemania, Prust.De 94 áreas contractuales ofertadas como producto de la reforma energética, 70 han sido adjudicadas. Un promedio razonable es 35%, México ha colocado 74% sin tener ninguna experiencia en el tema. Aplaudimos cuando una planta automotriz anuncia una inversión de 1,000 mdd, pues la reforma energética en julio de este año ya tenía comprometidos alrededor de 80 mmdd. Nunca antes en la historia de México se había registrado un monto igual. Con otra ventaja, venimos de un escenario muy riesgoso, depender de una sola empresa y de muy pocos tipos de campos de extracción. Vamos a una gran diversificación entre aguas profundas y someras, campos terrestres convencionales y no convencionales además de los campos de producción hoy existentes. Las compañías involucradas son decenas. La diversificación nos da seguridad.Muchas zonas del país, sobre todo en el sur y sureste, pero también en el norte, no se han podido industrializar por falta de gas. Los gasoductos que vienen llegarán a varias de estas zonas, por ello podemos esperar mayor industrialización y disminución de pobreza. Vienen las Zonas Económicas Especiales. El potencial en energías limpias es fantástico. En el centro y el norte hay entidades con niveles de vida similares a algunos países de la OCDE.La energía eólica aumentó casi diez veces del 2009 al 2014, nada mal. En solar el escenario es muy alentador. Las inversiones privadas en centrales de energía eléctrica se acercan a los 7 mmdd.La evasión fiscal en ISR e IVA ha decrecido casi 20 puntos en seis años. Los ingresos presupuestarios han crecido un 30%. Los precios de la larga distancia nacional e internacional, la móvil, la fija y el internet han descendido. Las clases medias crecen y crecen. El consumo cambia las historias de vida. Las carencias básicas disminuyen aceleradamente. Las huelgas han bajado 96.9% de 1982 al 2017. Se han creado más de 3 millones de empleos en cinco años. La reforma educativa...Por supuesto que tenemos problemas y muy serios, inseguridad y corrupción, sobre todo impunidad, pero México no es un desastre como pregonan algunos profesionales de la política. Por intereses particulares mienten y el engaño nos puede salir muy caro. Peleados con EPN, adelante, pero no se peleen con el país. Más respeto por las palabras y por los ciudadanos. ¿Desastre...?