Van mal ventas de flores

En esta temporada, en la que celebra una de las tradiciones mexicanas de mayor arraigo, Día de Muertos, comerciantes esperan que las ventas mejoren, no sólo con las flores, sino con el resto de los implementos que se utilizan en la elaboración de altares.Aun cuando señalan que hasta ayer la venta no era lo que esperaban, dijeron tener confianza en que mejore conforme se acercan los días 1 y 2 de noviembre.Señalaron los comerciantes que la competencia es otro factor a considerar, sobre todo en lo que se refiere a la venta de flores.A pocos días de celebrar el tradicional Día de Muertos, comerciantes floristas de Los Pueblos del Rincón reportan ventas bajas.Comentaron que el año pasado los reportes de ventas fueron mejores en estas fechas, sin embargo, esperan que mejore en estos tres días.Cabe mencionar que, a pesar de que en diferentes instituciones, tanto escolares, como empresas particulares, entre otras, se está fomentando la tradición de los altares de muertos, los vendedores de flores y semillas aseguran que no han vendido como esperaban.Felipe, comerciante de flores, comentó que la flor de cempasúchil se consume más para la elaboración de altares, por lo que espera que el día de mañana comience la venta fuerte.“Esta es una de la flores que más se consume en esta temporada, pero también otras como la mano de león, que es la morada, y ya para los arreglos nos piden la nube; pero tenemos que esperar porque mucha gente pide coronas”, expresó otro comerciante.Otros comerciantes que sólo se colocan el 2 de noviembre, también comercializan esta flor, además de la nube blanca y las coronas de flores.Por su parte los comerciantes de semillas reportan una venta media durante estos días, pues sus ventas son estables, ya que no sólo ofrecen semillas de temporada, sino otros granos y sorgos; aseguran también que el año pasado se vendieron buenas cantidades.Para mañana esperan que las ventas de semillas como maíz, arroz y frijol repunten, ya que las escuelas e instituciones comienzan a armar los altares de muertos.Los comerciantes señalaron que para los eventos fuertes, sobre todo en la venta de flores, hay mucha competencia y se tiene que tomar en cuenta el comercio que se coloca cerca de los panteones para la visita a los fieles difuntos.“Hay mucha competencia en estas fechas, los que tenemos un establecimiento, los comerciantes que vienen de fuera y los que se ponen en cerca de los panteones; todos queremos hacer nuestra lucha, y ojalá que sean buenos días para todos”, así lo señaló Juan.