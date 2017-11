Detienen a 6 con arsenal y en pleno centro

Publicidad



“Se inicia persecución, los cuales portaban armas de fuego y dos de ellos tripulaban una motocicleta, en consecuencia, se logra la detención de las dos personas que viajaban a bordo de la motocicleta, los cuales no consiguieron ingresar a un domicilio, así como otras cuatro personas más”, señaló el funcionario.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

fueronen el operativo desplegado este martes en el centro de Celaya, llevando, cuando intentaron robar un vehículo de lujo., subprocurador de Justicia Región “C”, señaló que ademásun domicilio en la calle Fray Servando Teresa de Mier, con una. De momento no se ha revelado lo que había en el inmueble, pero se informará durante el transcurso de hoy, aunque de forma extraoficial se sabe queLos detenidos fueron“N”, de 25 años, con domicilio en Celaya;“N”, de 24;“N”, de 21;“N”, de 22, ambos con domicilio en Puerto Vallarta, Jalisco;“N”, de 23, y“N”, de 28, ambos con domicilio en Tomatlán, Jalisco.Entre sus pertenencias se les encontraron, dos de ellas calibre 5.7,, una Glock calibre 9 milímetros, abastecida con cinco cartuchos; una Ruger calibre 9 milímetros, con cuatro cartuchos, y una Smith and Wesson, calibre .40, con cuatro cartuchos útiles; además dey dos empaques que contenían una sustancia blanca y amarilla con las características de la cocaína y el cristal.La tarde del martes, la(AIC) realizaba investigaciones de un robo a casa habitación, cuando se percató de un robo en proceso sobre la calle Vicente Rivapalacio, realizado porde pista y otros, que intentaban despojar de su vehículo de lujo a una persona. El atraco no fue consumado y se logró la detención de los motociclistas cuando intentaban ingresar a un domicilio.Así mismo, fueron aseguradas las otras cuatro personas tras un fuerte operativo, en el cual se realizaron detonaciones contra los agentes, aunque no hubo personas lesionadas.