Actriz que nunca se dejaría fotografiar desnuda camina en poca ropa

Caitlyn Jenner compartió en su cuenta de Instagram un video de sus vacaciones en México, en donde se muestra en traje de baño caminando por la playa.

En el video, Jenner se luce en un traje de baño de una pieza, sombrero de paja y gafas de sol, en tono alegre se le escucha decir: "¡Libertad!"



Caitlyn acompañó el videoclip con el mensaje: "Cuarenta años atrás mi analista me preguntó cuál era mi fantasía. Le dije: ‘Caminar por la playa siendo mi ser auténtico’".

En 2015, Bruce Jenner se presentó como Caitlyn Jenner en la portada de la revista Vanity Fair.



En abril de este año, Caitlyn, antes conocido como Bruce Jenner, aclaró que nunca posará desnuda.



Había surgido una versión según la cual Caitlyn se dejaría ver sin ropa, luego de completar su transformación con una cirugía de reasignación de sexo.



Daily Mail señaló incluso que los hijos de Jenner estaban impactados con la idea del desnudo y que se publicaría luego de la aparición de sus memorias en Estados Unidos.

Sin embargo, Page Six señaló que no había veracidad en esa historia.

40 years ago my therapist asked me what my fantasy is. I told her walking on the beach being my authentic self and... Una publicación compartida de Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 11:53 PDT



Jenner reveló en su libro de memorias que el pasado enero se sometió a la cirugía definitiva.



En el texto de "The secrets of my life Caitlyn" señaló que no hablaría más del asunto.



Posteriormente, en una entrevista con Diane Sawyer, Caitlyn confirmó que se sometió a la cirugía para acompañar su nueva identidad, pero evitó dar más detalles.

