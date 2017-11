Debutará un Derbez en MTV

Espectáculos

2017-11-01 10:58:54 | AGENCIA REFORMA

Vadhir Derbez debutará como conductor de la segunda temporada del reality show, Are You The One? El Match Perfecto, de MTV.

COMPARTIR

Debuta Vadhir como conductor. Foto: Especial



El actor Vadhir Derbez hace match con MTV y debutará como conductor de la segunda temporada de su exitoso reality show, Are You The One? El Match Perfecto, que próximamente estrenará el canal musical.



Y ahora, a diferencia de la anterior temporada, que constó de 10 capítulos, ésta tendrá 60, que se filmaron en Brasil.



La emisión, que es el mayor experimento amoroso de América Latina, pone a prueba el instinto de ganar frente a la delgada línea que existe entre el enamoramiento y el amor verdadero.



Serán 24 solteros de distintas partes del Continente quienes pasarán por rigurosas pruebas psicológicas y extensos procesos de compatibilidad de parejas para encontrar entre ellos a su match perfecto.



Todos asarán dos meses en una casa de ensueño en Brasil con dos objetivos: encontrar a su media naranja y ganar en conjunto el gran premio de 200 mil dólares.



"Ser el cupido de estas 12 parejas en este 'experimento amoroso' fue una experiencia increíble. Además, gracias a Are You The One?... descubrí mi nueva faceta como conductor.



"Se trata de una experiencia totalmente nueva en mi carrera. Estoy ansioso de que todos vean el programa y mi debut como conductor muy pronto por MTV", dijo Vadhir en un comunicado de MTV.



"Estamos seguros que esta producción a la que se suma Vadhir Derbez en su debut como conductor, encantará a los fans, quienes han posicionado a esta franquicia como una de las favoritas de la región", manifestó Eduardo Lebrija, director general y vicepresidente senior de Viacom México, Colombia, Centroamérica y el Caribe.]]>

Publicidad Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx