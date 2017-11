Escalofriante video de conductora de 'Venga la Alegría'

Publicidad

Foto de terror con Jorge Ortíz de Pinedo. #familiavla #vlainvitados #show #halloween #terror #miedo #caracterización #disfraces Una publicación compartida de Venga la Alegría (@vengalaalegriatva) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 9:04 PDT

#Regan #ElExorcista Una publicación compartida de Tania Rincón (@taniarin) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 9:01 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este 31 de octubre distintos personajes del medio artístico decidieron disfrazarse para celebrar Halloween y los conductores de este programa matutino no fueron la excepción.Ingrid Coronado se vistió de Chucky, Tabata Jalil de un personaje de Saw, Carlos quirarte fue el payaso de It, Patricio de zombie yY fue precisamente Tania quiendonde se aprecia a la conductora imitando al personaje del exorcista con movimientos similares.