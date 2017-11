Publicidad



"Hoy he descubierto algunas cosas de esta industria que me asustan. Ante todo, Dustin es un libidinoso. Estoy totalmente desilusionada", escribe el 31 de enero de 1985.

Así arranca, cuando ella misma lo ha narrado, en un artículo en The Hollywood Reporter. El titular es inequívoco:Era enero de 1985. El actor, a la sazón, tenía 47.El texto ofrece un detallado relato, de más de 2,000 palabras, de lo queEntre otros episodios, asegura queHoffman, contactado por The Hollywood Reporter, ha respondido:Tras una introducción en la que repasa los hechos principales,A partir de ahí, Graham Hunter rescata varios fragmentos de un diario que escribió y envió a su hermana mientras trabajaba en Muerte de un viajante y que volvió a leer "recientemente por primera vez". En sus páginas,Graham Hunter recuerda como Hoffman le gritó, delante de todo el equipo de rodaje,El diario también incluye un momento en los que otra mujer del equipo la invita a no dramatizar el acoso y simplemente resistirse y seguir adelante, y otro en el que la propia autora reflexiona:La autora se centra, tras varios fragmentos del relato, en analizarlos a posteriori. Explica que por un lado aun le duele en el corazón leer lo que sufrió de joven y pensar en qué habría sido de ella si hubiese querido quedarse en la industria cinematográfica., le preguntó por mensaje de texto a su hermana. Finalmente, la autora defiende que hoy sabe lo que entonces, como adolescente, no tenía claro: "Fue un depredador, yo era una niña, y eso fue acoso sexual". , al que acusó de insinuársele sexualmente cuando él tenía 14 años y el intérprete,Más en general,A partir de ahí, más actrices, excolaboradoras o exsecretarias de Weinstein alzaron la voz en su contra , tanto que ahora hay unos 60 testimonios de presuntos acosos, que cubren además varias décadas de carrera del productor, ya desde los años setenta.