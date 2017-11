Publicidad

Aunque Maroon 5 está nominado en los American Music Awards al premio a la Mejor Colaboración del Año, por el tema "Don't Wanna Know", con Kendrick Lamar, no cree ganar.Y es que la banda compite en esa categoría con el éxito "Despacito", de Luis Fonsi , Daddy Yankee y Justin Bieber "Eso significa que no tenemos ninguna probabilidad de ganar", asegura entre risas Adam Levine, líder del grupo, en entrevista en una suite del hotel Mercer, en Nueva York."Es muy divertido que estemos en la misma terna. La realidad es que el reguetón ha sido la música más famosa de 2016 y 17. Estamos contentos de estar nominados. Nunca nos tomamos los premios tan en serio, pero sí nos gusta ganar", agrega el guitarrista James Valentine.El grupo lanzará el viernes el álbum, del que ya suenan los sencillos "What Lovers Do", "Cold" y "Wait".El título del disco ha causado cierta polémica porque algunos fans creen que hace referencia a un movimiento antifeminista llamado Red Pill."Es una tristeza, no teníamos ni idea. Nunca habíamos oído de ese movimiento. Lo bueno es que la gente nos conoce y sabe que nos consideramos feministas de hueso colorado. Quienes nos han oído hablar y actuar, saben que amamos a las mujeres y su energía", explica Valentine.Levine considera que el término feminista es muy confuso."No es una palabra perfecta que describa las ideas de la teoría, pero sí nos gusta mucho el movimiento (feminista). Me encantaría que la energía femenina tomara ahora el poder. Sería un buen cambio que necesitamos", explica el cantante.Aclara que eligieron el nombre como referencia a la película, por el despertar interno que tiene el protagonista al elegir la píldora roja.“No es que venga tanto al caso con el contenido del disco per-sé, pero sí con lo que está pasando en el mundo. Creo que todos nos hemos visto obligados a tragar la píldora roja y ver la horrible realidad, nos guste o no. Las canciones no son políticas, pero con el título quisimos mencionar cómo nos sentíamos", agrega Levine.Los músicos aceptan que personalmente han tragado la píldora pero que su cambio ha sido gradual.“No es que ubique un momento que hiciera despertar mi interior, es más bien el cúmulo de experiencias que he tenido que hacen que vea la vida de distinta forma”, aclara el vocalista.Por su parte, Valentine acepta que para él, la practica de meditación ha sido fundamental.“Me ha ayudado a ser más introspectivo y a reflexionar más las cosas, desde que medito he tenido un cambio muy positivo", dice el rubio que fue educado como Mormón.A más de dos décadas que empezaron con el nombre de Kara’s Flowers, cuando aún iban en la preparatoria, se sienten orgullosos de revisar los logros obtenidos, y recuerdan esa época como muy divertida.“No tengo una memoria en específico de algo, pero éramos pobres y hacíamos esto por amor al arte”, recuerda Levine.“Ya que empezamos a crecer como artistas, tuvimos la oportunidad de tocar con nuestros ídolos como Stevie Wonder, Los Rolling Stones, The Police, y ahora participamos con artistas de nuestra generación en distintas colaboraciones Quizás nos faltaría tocar con Paul McCartney. Eso me encantaría", acepta el integrante de la agrupación.En la canción "What Lovers Do", el grupo, que completan Jesse Carmichael, Mickey Madden, PJ Morton, Matt Flynn y Ryan Dusick, reflexiona sobre su edad y la madurez que ha alcanzado.En la vida real, se sienten tranquilos con esa evolución."Estamos en un muy buen momento, tenemos una relación muy sana entre nosotros. Me encantaría que siguiéramos así por mucho tiempo", confiesa Levine.Pero él mismo declaró hace unos años a la revista Rolling Stone que no sabía si quería seguirse dedicando a la música cuando tuviera 50 años.De hecho, no me veía haciendo ésto (música) a los 40, y ya estoy por cumplirlos. Así que a lo mejor a los 50, sigo feliz en esto. No lo sé, prefiero ir viviendo al día", dijo.Valentine por su parte, pensó en cortarse el pelo al cumplir los 30, porque le parecía que ya estaba mayorcito para seguirlo teniendo largo. Sin embargo, ya tiene 40 y nunca se lo cortó.“Así pasa cuando vas envejeciendo, te das cuenta que no eres tan grande como pensabas que serías a esa edad. Yo creo que sí seguiremos haciendo música. Es lo que amamos. A lo mejor no seremos tan productivos, pero ahí estaremos”.Dentro de sus nuevos proyectos, además de seguir con, Adam planea conducir un reality show de celebridades en el mundo del golf, continuar con su línea de fragancias y de ropa, y realizar actos de caridad.“Se siente bien ayudar y al tener una voz nos sentimos responsables de utilizar nuestra influencia para poner nuestra semilla en lo que podamos y mejorar al mundo", concluyó.Aunque aún no tienen fechas para llevar a cabo su tour internacional, prometieron visitar México entre el 2018 y el 2019.]]>